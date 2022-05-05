Diken’in haberi ses getirdi: Hacettepe Üniversitesi’nden idari soruşturma

Diken’in Hacettepe Üniversitesi’nde bilimsel araştırma bütçelerinin naylon faturalarla bazı akademisyenler tarafından zimmete geçirildiği öne sürülen haberinin ardından üniversite yönetimi idari soruşturma başlattı.

Öte yandan aynı üniversitede, araştırma görevlisi alımında yaşanan usulsüzlüğün sorulduğu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya’nın soru önergesini yanıtsız bıraktı.

Fotoğraf: Facebook/Hacettepe Üniversitesi

Diken’de 8 Nisan’da yayınlanan ‘Hacettepe’nin bilimsel araştırma bütçesi yıllarca tırtıklandı mı?‘ başlıklı haberle Hacettepe Üniversitesi’nde bilimsel araştırmalara ayrılan bütçenin yıllarca akademisyenlerce ‘tırtıklandığı’ iddiasına ilişkin bazı bilgi ve belgeler paylaşılmıştı.

Diken’e konuşan ve ‘çark’ın nasıl döndüğünü anlatan aracının aktardığı yazışma, görüntü ve belgelerle; akademisyenler A.D., B.S. ve Ö.Ç.’nin, K.M. isimli şirket üzerinden naylon faturalarla bilimsel araştırma bütçelerini zimmetlerine geçirdikleri kaydedilmişti.

Öte yandan K.M. isimli şirketin sahibi S.K. da Diken’e söz konusu haberi doğrulamıştı.

Soruşturma açıldı

Hacettepe Üniversitesi kaynaklarından edinilen bilgiye göre, haberin ardından üniversite yönetimi söz konusu akademisyenler hakkında idari soruşturma başlattı.

Yönetim, akademisyenlerin işlemlerini araştırmak üzere üniversitede görevli başka akademisyenleri görevlendirdi. Akademisyenlerin araştırması için gerekli birimlerden dosyalar istenerek incelemeye alındı.

Kaynakların aktardığına göre, idari soruşturma ‘büyük gizlilik’ içinde yürütülürken, Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi’nde yaşananlara dair yeni bilgiler de ortaya çıkabilir.

Araştırma görevlisi alımı sorusu yanıtsız

Öte yandan Diken’in yayınladığı ‘Hacettepe’de bir tuhaf işe alım: Puanlar değişti, tek hak sahibi sınavı kazanamadı’ başlıklı haberinin sorulduğu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya’nın sorularını yanıtsız bıraktı.

Haberle Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ndeki araştırma görevlisi alımında, sınava girmeye hak kazanamadığı duyurulan öğrenciler yedek ve asil listede yer alırken, sınava girmeye hak kazanan tek öğrencinin başarısız ilan edildiği ortaya çıkmıştı.

Diken’in haberinin ardından Meclis gündemine taşınan konuya dair CHP’li Kaya, Oktay’ın yanıtlaması istemiyle Meclis’e soru önergesi vermişti.

Kaya, Oktay’a önergesinde şu soruları yöneltmişti:

“Hacettepe Üniversitesi araştırma görevlisi alımlarında tüm şartları taşıyan tek öğrencinin elenip, şartları taşımayan 2 öğrencinin yedek ve asil listelere koyulduğu iddiaları doğru mudur?

İddialar doğru ise sorumlular hakkında bir işlem başlatılmış mıdır? Başlatılmamışsa başlatılacak mıdır?

Tüm şartları taşıdığı halde elenerek mağdur edilen öğrencinin, hakları iade edilecek midir?”

Meclis’in internet sitesindeki bilgilere göre, Kaya’nın soru önergesi yasal süre içinde Oktay tarafından yanıtlanmadı. Sorgu ekranında önerge için “Cevaplanmadığı gelen kağıtlarda ilan edildi” bilgisi yer aldı.