Infografik: Yıl yıl trafik kazası ve can kaybı sayısı

Türkiye’de son 12 yılda trafik kazası sayısında kayda değer bir azalma olmazken, 2017’den itibaren can kaybı sayısında düşüş başladı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2010-2014 tarihlerinde can kaybı sayısı 3 bin 500 ila 4 bin arasında değişkenlik gösterdi.

2015-2018 yıllarında kazalarda ölen kişi sayısı yıl bazında 6 bin 500 ila 7 bin 500 arasındaydı.

Son üç yılda can kayıplarında gözle görülür bir düşüş kayda geçti.

2019’da can kaybı dört yılın ardından ilk kez 6 binin altına düştü.

2020’de 4 bin 866, 2021’deyse 5 bin 362 kişi hayatını kaybetti.