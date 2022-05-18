Son 24 saat: 1443 vaka, üç ölüm

Türkiye’de son 24 saatte 1443 Covid-19 vakası kaydedildi, üç kişi öldü.
Bir günde 135 bin 563 test yapıldı.
İyileşenlerin sayısıysa 1274.
Yaramazlara biraz batar!
Türkiye'de son 24 saatte 1443 Covid-19 vakası kaydedildi, üç kişi … Devamı...
Sağanak ve fırtınanın yer yer etkili olduğu İstanbul'da trafik yoğunluğu … Devamı...
ABD Başkanı Joe Biden, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği için … Devamı...
Benzine geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 3 kuruş zam … Devamı...
CHP'nin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eski başdanışmanı, emekli general … Devamı...
AYŞEGÜL KASAP [email protected] … Devamı...
Online eğitim yönetimi platformu Neo Skola, 19 Mayıs’a özel, tarihçi, … Devamı...
Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) İcra Komitesi bugün, … Devamı...
"Bu yaşta insanların TikTok'ta ne işi var?" Gençlerin sanal oyun parkı … Devamı...
Rize’nin İkizdere ilçesinde iktidarın gözde şirketlerinden Cengiz İnşaat’ın … Devamı...