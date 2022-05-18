Görevden alınacağı iddia edilen AKP’li Özkan’dan ‘sıkı dostlar’ paylaşımı

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, kendisinin Birleşik Arap Emirlikleri’yle ilgili sözlerini ‘düzelten’ AKP Sözcüsü Ömer Çelik’le fotoğrafını paylaştı: ”Sıkı dostlar arasına kimse giremez.”

Sıkı dostlar arasına kimse giremez… pic.twitter.com/6ysu141VyA — Cahit ÖZKAN (@avcahitozkan) May 18, 2022

Özkan, BAE’yle yeniden ilişkiler kurulmasıyla ilgili olarak “Belki de Birleşik Arap Emirlikleri baktı ki Türkiye’ye diz çöktüremiyor, baktı ki Türkiye’nin istiklalini engelleyemiyor, o zaman teslim oldu” demişti.

Bu sözler üzerine Çelik, Twitter’dan yazılı açıklama paylaşmıştı: “Grup Başkanvekilimiz Sn. Cahit Özkan’ın Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerine dair beyanları partimizin görüşlerini yansıtmamaktadır. Türkiye-BAE ilişkileri Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan ve BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed El Nahyan’ın ortak iradesiyle karşılıklı güven ve saygıya dayalı olarak ilerlemektedir.”

Gelişmeler sonrası Twitter’da haber başlığı paylaşan anonim hesaplar Özkan’ın istifa ettiği iddiasını dolaşıma sokmuştu. Ancak bu iddia yalanlanmıştı.

Özkan, sosyal medyadan Ömer Çelik’le yan yana olduğu fotoğrafı paylaşarak, “Sıkı dostlar arasına kimse giremez…” dedi. Fotoğrafı Çelik de paylaştı.