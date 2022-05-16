AKP’li Cahit Özkan’ın yakın çevresine göre istifa veya görevden alma yok

Partisinin sözcüsü Ömer Çelik tarafından ‘düzeltilen’ AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan’ın yakın çevresine göre vekilin istifasının istenmesi söz konusu değil.

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YouTube’da Armağan Çağlayan’ın programına konuk olan AKP’li Özkan, Birleşik Arap Emirlkleri’yle (BAE) ikili ilişkilerde Türkiye’nin çıkarı olduğunu söylemişti: “Benim şöyle bakmam lazım… Belki de Birleşik Arap Emirlikleri baktı ki Türkiye’ye diz çöktüremiyor, baktı ki Türkiye’nin istiklalini engelleyemiyor, baktı ki Türkiye’ye dayanmadan, Türkiye’yle birlikte yürümeden bölgesel ve küresel anlamda kendi menfaatlerinin aleyhine bazı şeyler ortaya çıkıyor, o zaman Birleşik Arap Emirlikleri -ben böyle okuyorum çünkü- teslim oldu. İşte güvenli enerji arzının Türkiye olmadan olamayacağını uluslararası toplum kabul etti.”

Bu sözler üzerine Çelik, Twitter’dan yazılı açıklama paylaşmıştı: “Grup Başkanvekilimiz Sn Cahit Özkan’ın Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerine dair beyanları partimizin görüşlerini yansıtmamaktadır. Türkiye-BAE ilişkileri Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan ve BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed El Nahyan’ın ortak iradesiyle karşılıklı güven ve saygıya dayalı olarak ilerlemektedir.”

Gelişmeler sonrası Twitter’da haber başlığı paylaşan anonim hesaplar Özkan’ın istifa ettiği iddiasını dolaşıma sokmuştu. AKP veya Özkan’dan resmi bir açıklama gelmemişti.

‘Zamanlama sıkıntı yarattı’

BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’ın aktardığına göre Çelik, ‘gönderi öncesinde Özkan’la görüştü ve bilgisi dahilinde paylaştı; istifasının istenmesi de söz konusu değil.’

Bazı, parti yöneticilerinin ‘istifasının istendiği ve direndiği’ yönündeki iddialarsa Özkan’a yakın kaynaklar tarafından doğrulanmadı.

Parti kaynakları, Özkan’ın katıldığı programın 50 gün önce çekildiğini ve yeni yayına konulduğunu söyledi. Programın yayınlanmasının BAE Emiri Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan’ın öldüğü döneme denk gelmesinin ‘sıkıntı yarattığı’, Çelik’in de bu nedenle ‘düzelttiğine’ dikkat çeken kaynaklar, “Özkan, paylaşım öncesinde Ömer Çelik’le görüştü, paylaşım bir diplomatik krize yol açmaması için bilgisi dahilinde yapıldı” dedi.

Sayın’a konuşan kaynaklar, parti yönetiminin istifasını istediği ve direndiği iddialarıya ilgili ise “Partide, istifası istenip de direnme diye bir gelenek yoktur. Cahit bey de istifası istenmesi gibi bir durum olmadığı için açıklama yapma gereği duymadı” dedi.