AKP’li Özkan’ın ‘BAE teslim oldu’ sözüne AKP’den ‘düzeltme’

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan’ın Türkiye – Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ilişkilerine dair açıklamasına tepki gösterdi.

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YouTube’da Armağan Çağlayan’ın programına konuk olan AKP’li Özkan, ikili ilişkilerden Türkiye’nin çıkarının bulunduğunu ifade etmişti.

Özkan şunları söylemişti: “Benim şöyle bakmam lazım… Belki de Birleşik Arap Emirlikleri baktı ki Türkiye’ye diz çöktüremiyor, baktı ki Türkiye’nin istiklalini engelleyemiyor, baktı ki Türkiye’ye dayanmadan, Türkiye’yle birlikte yürümeden bölgesel ve küresel anlamda kendi menfaatlerinin aleyhine bazı şeyler ortaya çıkıyor, o zaman Birleşik Arap Emirlikleri -ben böyle okuyorum çünkü- teslim oldu. İşte güvenli enerji arzının Türkiye olmadan olamayacağını uluslararası toplum kabul etti.”

‘Görüşümüzü yansıtmıyor’

Bu sözler üzerine Çelik, Twitter’dan yazılı açıklama paylaştı.

Türkiye-BAE ilişkileri Cumhurbaşkanımız Sn @RTErdogan ve BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed El Nahyan’ın ortak iradesiyle karşılıklı güven ve saygıya dayalı olarak ilerlemektedir. — Ömer Çelik (@omerrcelik) May 14, 2022

AKP sözcüsü şunları kaydetti: “Grup Başkanvekilimiz Sn Cahit Özkan’ın Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerine dair beyanları partimizin görüşlerini yansıtmamaktadır. Türkiye-BAE ilişkileri Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan ve BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed El Nahyan’ın ortak iradesiyle karşılıklı güven ve saygıya dayalı olarak ilerlemektedir.”