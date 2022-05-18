Dokuz yıl sonra ilk ziyaret: Nureddin Nebati Mısır’a gidiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 1 Haziran’da Mısır’a gidecek. Ziyaret, bakan düzeyinde dokuz yıl aradan sonra ilk olması açısından önem taşıyor.

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Nebati, Şarm El-Şeyh’te düzenlenecek İslam Kalkınma Bankası’nın 346’ncı İcra Direktörleri ve Guvernörler Kurulu yıllık toplantısına katılacak.

Mısır’da ülkenin seçimle gelen ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin 2013 yılında ordu tarafından devrilmesinden beri iki ülke arasındaki ilişkiler durmuştu. İlişkiler diplomatik düzeyde geçen yıldan bu yana sürse de bakan düzeyinde ziyaret yapılmamıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yıllardır diplomatik ilişkilerin kesildiği Mısır’la ‘yeni bir dönem’ başladığını ifade ederek bakan yardımcıları düzeyinde toplantı yapılacağını söylemişti.

2021’de, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi adına Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığında bir heyet Mısır’a gitmişti.