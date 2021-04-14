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Yaramazlara biraz batar!

Mısır’la ilişkilerde yeni dönem

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yıllardır diplomatik ilişkilerin kesildiği Mısır’la ‘yeni bir dönem’ başladığını ifade ederek bakan yardımcıları düzeyinde toplantı yapılacağını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

NTV’nin haberine göre Çavuşoğlu Belçika’nın başkenti Brüksel’deki NATO toplantısı öncesinde soruları yanıtladı.

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Dışişleri bakanı, Mısır’a büyükelçi atanıp atanmayacağı sorusunu şöyle yanıtladı: “Şu anda konuşmadık. Bakan yardımcıları ve diplomatlar düzeyinde bir toplantı olacak. Orada gündeme gelir, henüz daha tarih belli olmadı. Daha sonra ise bizler de bir araya gelir. Orada konuşulur bunların detayları.”

Mısır ile ilişkilerde “Yeni bir dönem başlıyor” diyen Çavuşoğlu, “Mısır ile karşılıklı ziyaret olacak mı” sorusuna da “Neden olmasın karşılıklı ziyaretler de görüşmeler de olur” yanıtını verdi.

Mısır’da ülkenin seçimle gelen ilk cumhurbaşkanı Mohammed Mursi’nin 2013 yılında ordu tarafından devrilmesinden beri iki ülke arasındaki ilişkiler durmuştu.

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Ankara yıllar süren gerilimin ardından Kahire ile temas kurduğunu geçen ay doğrularken, Mısır diyaloğun sınırlı olduğu sinyalini vermişti.

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