İmamoğlu belgesiyle açıkladı: Atatürk Havalimanı’na sözleşmesiz girildi

İstanbul Büyükşehir Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, Atatürk Havalimanı ihalesini alan firmanın sözleşme tarihinin 16 Mayıs olmasına rağmen iş makinelerinin günler öncesinden pistlere girdiğini açıkladı.

İmamoğlu, firma ve tüm sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağını da bildirdi.

İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu, Florya Atatürk Kent Ormanı'nda Soruları Yanıtlıyor – CANLI

https://t.co/xO6R6i27id — ANKA Haber Ajansı (@ankahabera) May 18, 2022

Pandemi döneminde pistinin bir kısmına hastane inşa edilen Atatürk Havalimanı’nın millet bahçesine dönüşümü için nisanda gizlice ihaleye çıkılmış, geçtiğimiz günlerde de iş makineleri piste girmişti.

Tepkiler sürerken İBB Meclisi üyesi İYİ Partili Ali Kıdık da yıkımın resmi yazıya dayanmadan başladığını belirterek ”Resmi yazı gelene dek korsan yıkıma ara verildi” demişti.

Florya Atatürk Kent Ormanı’nda basın toplantısı düzenleyen İmamoğlu, Atatürk Havalimanı ihalesini alan firmanın sözleşme tarihinin 16 Mayıs olduğunu ancak iş makinelerinin günler öncesinden pistlere girdiğini belgeleriyle açıkladı.

İmamoğlu, firma ve tüm sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

‘Bu şehrin 10 milyar avro çöpe atma olanağı yok’

İmamoğlu, ”İstanbul Havalimanı’nın yapacağı ek imalat 5 milyar avronun üzerinde, Atatürk Havalimanı için maliyet ise 4 milyar avrodan fazla. İstanbul Havalimanı’nı bütüncül proje olarak birilerine söz vermemişseniz, satmayı düşünmüyorsanız, arka plan anlaşmalarınınız yok ise, bu şehrin 10 milyar avro çöpe atma olanağı yok” dedi.

‘Sözcülük makamını kaldırdım’

Bir soru üzerine İBB Sözcülük biriminin kaldırıldığını söyleyen İmamoğlu, Murat Ongun’un ‘başka işlerine devam ettiğini’ açıkladı: “Bu konu çok küçük bir konu, Murat Ongun benim çok değerli bir yol arkadaşımdır, başka görevleri vardır. Daha önce yine benim kararımla bir sözcülük makamı kurmayı uygun görmüştüm. Şu an gördüğüm ortamda, sözcülük makamının bir takım olumsuz sonuçları oldu… Siyasi rakiplerin de dezenformasyon çabasından dolayı ben sözcülük makamını kaldırdım, şu an böyle bir makam yok. Murat Bey de diğer işlerine devam ediyor.”