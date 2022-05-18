Çavuşoğlu, İsveçli bakana ‘Feminist politikanızdan sıkıldım’ diye bağırmış

NATO diplomatlarının aktardığına göre üyelik görüşmelerinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşına bağırıp ‘feminist politikalarından sıkıldığını’ söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Finlandiya ve İsveç, Rusya’nın Ukrayna işgali sonrası askeri tarafsızlık politikasını sona erdirerek NATO’ya başvurma kararı almıştı. Türkiye’nin NATO’daki diğer 30 ülke gibi konuyla ilgili veto hakkı bulunuyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “İskandinav ülkeleri terör örgütü misafirhanesi gibi” derken, iki ülkenin üyeliğine olumlu bakmadıklarını söylemişti. Erdoğan çekincelerini dile getirse de NATO üyesi Batılı ülkelerin yetkilileri iki ülkenin hızla ittifaka dahil olmasını bekliyor.

Türkiye, İsveç ve Finlandiya’dan PKK’yı kınayıp işbirliği yapmalarını talep ederken ‘görünmez talepler’ arasında ABD’nin F-35 programına tekrar dahil olmak, F-16 programı için satış anlaşması imzalamak ve S-400 yaptırımlarının kaldırılması gibi istekler var.

‘Utanç vericiydi’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto’yla iki ülkenin NATO’ya üyelik başvurusuna ilişkin Almanya’nın başkenti Berlin’de üçlü bir zirvede toplanmıştı.

Reuters’a konuşan NATO yetkilisine göre Çavuşoğlu, toplantıda ‘kriz modu’ndaydı. Bakan, Türkiye’nin üyelik tekliflerini kabul etmesi için şartlar koyduğu sırada İsveçli Bakan Linde’ye sesini yükseltti.

Zirvede bulunan diplomatlar bu anı protokolde ‘utanç verici’ bir kırılma olarak niteledi.

Başka bir diplomatsa, “Bizim için tarihi bir andı ama Çavuşoğlu, Linde’nin ‘feminist politikasından’ rahatsız olduğunu ve çok fazla drama getirdiğini söyledi” dedi. Diplomat odada bulunan birçok kişinin ‘gerginliği artırmamak için sessizliği tercih ettiğini’ söyledi.

Konunun hassasiyeti nedeniyle isminin açıklanmaması şartıyla konuşan diplomat, “Türk meslektaşımızın ne istediğini, yani gerçekten istediğini anlamaya çalışıyorduk. Utanç vericiydi” dedi.

Reuters’a konuşan Türk bir kaynaksa, Çavuşoğlu’nun Türkiye’nin tutumunu ‘saygılı bir şekilde özetlediğini’ söyledi.

Kaynak, “Finlandiya’dan gelen açıklamalar özenle hazırlanmışken, İsveç’in yorumları NATO üyelik hedefine yardımcı olmuyor” dedi. İsveç Dışişleri Bakanlığı, Reuters’ın görüş talebine yanıt vermedi.

Eriyen buzlar

Cumhurbaşkanlığı Reuters’a Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bir danışmanının bugün İsveç, Finlandiya, Almanya, Britanya ve ABD’den mevkidaşlarıyla konuştuğunu söyledi.

Konuya yakın bir kişi, İsveç’le görüşmenin olumlu geçtiğini söyleyerek daha iyimserdi.

Kaynağın aktardığına göre bugünkü görüşmeler, İskandinav ülkelerinin Erdoğan’ın ofisine ulaşmak için yürüttüğü beş günlük ‘mücadele’nin ardından geldi: “Bütün bunlar suları bulandırıyor, ancak genel katılım planını engellemiyor.”