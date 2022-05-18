CHP’ye göre elektriğe yüzde 100 zam yolda

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, dövizin fırlamasıyla enerji maliyetlerinin artması sonrası elektriğe büyük zam geleceğini söyledi.

Fotoğraf: AA

Yeni yılla birlikte elektriğe zam gelmiş, tepkiler üzerine ek düzenlemeler yapılsa da istenen sonuca ulaşılamamıştı.

Enflasyonun rekor kırdığı ve asgari ücretin eridiği Türkiye’de en son nisanda sanayi abonelerinin elektrik fiyatları yüzde 20-26 arasında zamlanmıştı. İktidar, maliyetlerdeki artışı sanayideki zamlarla telafi etmeye çalışıyor.

Ancak CHP’li Karabat’a göre bu yöntemin sonu geldi. Karabat şunları söyledi: ”Mesken düşük kademe vergi dahil kilovatsaat (kWh) başına 1,26 TL’ye satılıyor. Yüksek tüketim bedeli 1,89 TL. Ancak bir kWh elektriğin üretim maliyeti 2,7 TL’ye kadar çıkmış durumda. Sanayi ve ticarethane aboneleri de kWh başına 2,74 TL ödüyor.”

‘Zam kaçınılmaz’

Dolayısıyla mesken elektriğinin sanayi ve ticarethane aboneleri tarafından sübvanse edilmesi de artık söz konusu değil. Enerji üretiminin yaklaşık yüzde 85’ini özel sektör yaptığı için, bunların da en az yüzde 70 oranında döviz borçlusu olduğundan zam kaçınılmaz!”