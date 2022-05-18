TTM’yi hedef gösteren muhabirden adliyede tehdit: Üç kişi hepinize yeteriz

CANAN COŞKUN

Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği (TTM) hakkında açılan kapatma davasının ilk duruşması bugün görüldü. Duruşmaya derneği hedef gösteren iktidara yakın Milat gazetesi muhabiri Özlem Doğan da katıldı. Doğan ve yanındaki cübbeli ve sarıklı kişiler duruşmayı izlemeye gelenleri “Üç kişi hepinize yeteriz” diyerek tehdit etti.

Doğan’ın tweetleriyle ortaya çıktı

TTM, 2006’dan bu yana sosyal hayattan dışlanan, yoksulluk ve göç kaynaklı çeşitli yoksunluklarla mücadele eden Tarlabaşı bölgesi sakinlerinin güçlenmesini, haklarına erişimini desteklemeyi ve Tarlabaşı’na yönelik önyargıların azaltılmasını amaçlıyor.

Dernek, geçen yıl Kaos GL Derneği’nin ‘LGBTİ+ Öğrencileri Aile ve Okul Kıskacına Karşı Nasıl Korumalı?‘ kılavuzunun konuşulacağı bir etkinlik planlamış, etkinliğin medyada hedef gösterilmesinin ardından çeşitli denetimlere maruz kalmıştı.

Bunun ardından TTM hakkında yokluğun tespiti davası açıldı. Bu sırada Milat gazetesi muhabiri Özlem Doğan, derneği Twitter’dan hedef göstermeye ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nı davaya müdahil olmaya çağırmıştı. Avukatlar derneğe karşı açılan kapatma davasından Özlem Doğan’ın tweetleri aracılığıyla haberdar olmuştu.

Basın açıklaması

İstanbul 18’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen dava öncesi sivil toplum örgütlerinden temsilciler adliye önünde toplandı. Grup adına basın açıklamasını avukat Ezel Buse okudu. Avukat Buse, TTM’ye karşı başlatılan yargı sürecini anımsattı ve şunları söyledi: “Bizler, TTM ile dayanışan sivil toplum örgütleri olarak, adil, insan haklarına saygılı ve kapsayıcı bir toplumun ancak güçlü bir sivil toplumla birlikte inşa edilebileceğine inanıyor, örgütlenme özgürlüğüne yönelik saldırıların durdurulmasını ve sivil topluma yönelik baskılara bir an evvel son verilmesini istiyoruz. TTM’ye karşı açılan davaların düşürülmesini ve derneğe yönelik nefret söylemi ve hedef göstermelerin önüne geçilerek derneğin bir an önce güvenli bir şekilde çalışmalarına devam edebilmesini talep ediyoruz.”

Sivil toplum örgütlerinden sonra TTM’yi hedef gösteren Milat gazetesi muhabiri Özlem Doğan’dan basına konuştu. Doğan, açıklamasından sonra duruşmayı izlemek için adliye binasına girdi.

Duruşmaya TTM’nin avukatları, İçişleri ve aile ve sosyal hizmetler bakanlıklarının avukatları katıldı.

Özlem Doğan, duruşma başlarken davaya müşteki olarak katılmak istedi. Hâkim bu dosyanın müştekisi olmadığını söyledi. Doğan yine de salona girmek istedi. Yer olmadığını için salona giremeyen Doğan’ın iki avukatı duruşmaya korumasıyla katıldı.

Duruşma için kolluk kuvvetleri de tedbir almıştı.

Salonda AKP MKYK üyesi Mücahit Birinci de yer aldı.

Hâkim, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın davaya TTM’ye karşı müdahil olarak katılmak için dilekçe sunduğunu duyurdu.

İçişleri’nin ‘iddiaları’

İçişleri Bakanlığı’nın avukatı duruşmanın başında söz alarak dernekle ilgili iddialarda bulundu. Avukat, derneğin defterlerinin usule uygun tutulmadığını, derneğin broşürler, dergiler ve el ilanlarını kanuna aykırı bastırdığını, izinsiz eğitim faaliyetleri yürüttüğünü öne sürdü. Avukat, ‘sistemin çocukların istismarına açık olduğunu‘ iddia ederek derneğin faaliyetlerini sağlık ve yetersiz koşullarda yürüttüğünü belirtti. Çocukların cinsel kimliklerini etkileyecek etkinlikler düzenlendiğini ileri süren avukat, çocuklara eşcinsellik kalıplarının dayatıldığını, onlara Onur Yürüyüşü görüntülerinin izletildiğini söyledi.

Mahkeme İçişleri’ne ihbar etti

Derneğin avukatlarından Buse Karataş, mahkemenin daha önce derneğin faaliyetten alıkonulmasına karşı itirazı kabul ettiğini hatırlattı. Karataş, o duruşmada mahkemenin ayrıca İçişleri Bakanlığı’nı davadan haberdar ettiğini, bu yönde bir talep olmadan mahkemenin böyle bir karar vermesinin usulsüz olduğunu aktardı. İçişleri Bakanlığı’nın bu davaya sunabileceği fazladan bir belge olmadığını söyleyen Karataş, hukuki bir yarar da sağlamayacağını kaydetti. Avukat Karataş, bakanlıkların müdahale taleplerinin reddedilmesini istedi.

Savcı, hâkim ve avukat olan bakanlık

Avukat Selmin Cansu Demir de İçişleri Bakanlığı’nın ‘savcı gibi sosyal medyada dernekle ilgili çarpıtılmış bilgileri dayanak olarak kabul ederek denetime başladığını‘ söyledi. ‘Bakanlığın denetim raporuna dayanarak hâkim gibi hüküm kurduğunu belirten‘ avukat Demir, bakanlığın avukat olarak da karşılarında durduğunu söyledi.

Avukat Sevgi Kalan Güvercin de, davaya ilişkin davanamenin ifade ve örgütlenme özgürlüğüne aykırı olduğunu, bu hakkın ihlaline ilişkin Anayasa Mahkemesi kararları olduğunu belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın avukatı da 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna İlişkin Uygulama Yönetmeliği uyarınca kadınların ve çocukların söz konusu olduğu bütün davalara müdahil olabileceklerini öne sürdü.

Bilirkişi raporu alınacak

Mahkeme, savcılığa ve Dernekler Masası’na davaya konu denetimde geçen savcılık dosyaları dışında soruşturma dosyası olup olmadığının sorulmasına karar verdi.

Bakanlıkların müdahale taleplerinin celse arasında değerlendirilmesine karar veren mahkeme, dernekler mevzuatıyla ilgili bilirkişi raporu alınmasına hükmetti. Bir sonraki duruşma 2 Kasım saat 11:30’da yapılacak.

‘Üç kişi hepinize yeteriz’

Duruşmanın ara kararını açıklanmasından sonra salona giremeyen muhabir Özlem Doğan, duruşmayı izlemeye gelenlere sözlü sataştı. Doğan, gazeteci Yıldız Tar’a “Herkes sana gülüyor, üç kişi hepinize yeteriz” dedi.

Özlem Doğan’ın sözlü sataşmasından sonra mahkeme salonunun bulunduğu koridorda çember sakallı, cübbeli ve sarıklı kişiler olduğu görüldü. Bu kişiler de duruşmayı izlemeye gelenlere sataşınca çevik kuvvet polisleri seyircilerin önüne kalkanlarla barikat kurdu.