DİSK araştırması: Türkiye’deki genç işsizliği dünyayı katlıyor

DİSK Araştırma Merkezi’ne (DİSK-AR) göre Türkiye’deki genç işsizliği, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ortalamasını neredeyse ikiye katladı.

Araştırmaya göre geniş tanımlı genç işsiz sayısı 2,3 milyon olurken, bu her dört gençten birinin işsiz olduğu anlamına geliyor.

Araştırmaya göre kadınlardaki işsizlik oranı yüzde 49,7’ye kadar yükseliyor.

Türkiye’de yüzde 21’lik dar tanımlı işsizlik oranı, hem Avrupa Birliği, hem OECD ortalaması hem de G7 ülkelerinden kat be kat yüksek. Genç işsizliği G7 ülkelerinde ortalama yüzde 9,1, OECD’de yüzde 11,1, AB’de yüzde 14.

DİSK’in araştırması, işe başlayan gençlerin hangi sektörlerde daha fazla asgari ücrete çalıştırıldığını ortaya koydu.

Buna göre maliye mezunu gençlerin yüzde 67’si, psikolojide ve banka-sigortacılık mezunlarınınsa yüzde 64’ü asgari ücretle işe başlıyor.

Asgari ücretli oranının en düşük olduğu bölüm İslami bilimler. Bunu yüzde 30’la uçak mühendisliği, yüzde 35’le bilgisayar mühendisliği takip ediyor.