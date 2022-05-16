Üç gençten biri işsiz

Genç İşsizler Platformu, ‘İşsizlik ve istihdam raporu’nun mayıs sonuçlarını duyurdu.

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Rapora göre geniş tanımlı genç işsiz sayısı yüzde 30,3 olarak kayda geçti. Bu üç gençten birinin işsiz olduğu anlamına geliyor. 2019’den beri bu oran yüzde 30’un üzerinde seyrediyor.

Genç işsiz sayısı 2021’e göre yaklaşık 600 bin azalarak 3,58 milyon seviyesinde kaydedildi 2014’e göreyse 500 binlik artış söz konusu.

Genç istihdamınınsa özellikle Covid-19 salgınının etkili olduğu 2020’ye göre 1 milyon fazla olduğu görüldü.

13-35 yaş grubunda lisans mezunlarının 793 bini işsizken, 1 milyon 130 bin işgücü dışında. Çalışan sayısıysa 4 milyon 250 bin.

Platformun raporundan satır başları şöyle:

* 15-34 yaş grubundaki toplam genç işsiz sayısı 2 milyon 287 bin. Ancak geniş tanımlı genç işsiz sayısı 3 milyon 584 bine ulaşıyor. Bu sayı nüfus olarak onları Türkiye’nin 4’üncü büyük ili yapıyor.

* İktisadi buhran sürecinde zayıf seyreden genç istihdam, pandemi kapanmalarının geride bırakılmasına rağmen, ancak toparlanabildi. Üstelik aynı dönemde üniversite mezuniyeti arttı ve asgari ücretin altında, sigortasız ve alan dışında çalıştırılma yaygınlaştı.

* 15-34 yaş arasında en az iki yıllık üniversite mezunu işsiz sayısı 793 bin. 1 milyon 133 bin üniversite mezunuysa iş bulma ümidini yitirme gibi sebeplerden ötürü işsiz değil, sadece işgücü dışında sayılıyor.

6- Cinsiyetler arasında iş gücüne katılmama farkı belirgin. Hatta üniversite mezunlarında dahi bu durum mevcut ve 904 bin kadın mezun olsa dahi çalışmıyor ve işsiz sayılmayıp iş gücünün dışında gösteriliyor. Bu durum cinsiyetler arası sosyal hak farkını da artırıyor. pic.twitter.com/hx68EOG7I4 — Genç İşsizler Platformu (@gencissizler) May 16, 2022

* Son dönemde artan üniversite sayısıyla üniversiteli çalışan sayısı da arttı. Her altı mezundan biri resmen işsiz. Üstelik çalışanların bir kısmı kendi mesleğinde değil, vasıfsız iş kollarında çalışıyor. Kısa süreli güvencesiz işler ve asgari ücretin altı ödemeler yaygın.