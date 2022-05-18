Zafer Algöz’ün ‘Gibi’ sataşmasında ‘İlkkan’ ve Şahan Gökbakar da topa girdi

‘Erşan Kuneri’ dizisinin oyuncularından Zafer Algöz, ‘Gibi’ dizisiyle son dönemin popüler isimlerinden Feyyaz Yiğit’e Twitter’dan sataşmasından sonra dizide ‘İlkkan‘ karakterini canlandıran Kıvanç Kılınç ve komedyen Şahan Gökbakar da topa girdi.

Görsel: Diken

Dijital yayın platformu Netflix’te 13 Mayıs’ta yayına giren, komedyen Cem Yılmaz’ın dizisinin galası, 12 Mayıs’ta Emek Sineması’nın yerine inşa edilen Grand Pera’da düzenlenmişti. Algöz de seride yer alıyordu.

Oyuncu, Twitter kullanıcısının dizisiyle ilgili “İçinde bir tık ‘Gibi’ esintisi hissettim gibi” yorumuna “‘Gibi’nin bu seviyeye gelmesi için 2 fırın ekmek, 4 fırın da İzmir boyozu yemesi gerek” yanıtını vermişti.

Alagöz, bu yorumunun ‘yapıcı’ olmadığını düşünen bir takipçisine de “Nişastalı su muhallebisiyle, kaymaklı ekmek kadayıfını mukayese etmeyelim derim. Yoksa tabii ki herkesin zevki birinci mevki” demişti.

Bunun üzerine Kılınç isim vermeden Twitter üzerinden şunları yazdı: “Yetişkinliğin ve tekâmülün, biyolojik değil zihinsel ve kültürel süreçlerin sonucu olduğu zahmetsizce gözlemlenebiliyor.”

Yetişkinliğin ve tekâmülün, biyolojik değil zihinsel ve kültürel süreçlerin sonucu olduğu zahmetsizce gözlemlenebiliyor. — Kıvanç Kılınç (@kilinckivanc) May 18, 2022

Gökbakar’ın anonim yorumuysa şöyle: “Yaaa saçınız sakalınız ağardı, bıkmadınız aynı kısır polemiklerden…”