Zafer Algöz’den Feyyaz Yiğit’e ‘Gibi’ sataşması

‘Erşan Kuneri’ dizisinin oyuncularından Zafer Algöz, ‘Gibi’ dizisiyle son dönemin popüler isimlerinden Feyyaz Yiğit’i Twitter’dan eleştirdi.

Dijital yayın platformu Netflix’te 13 Mayıs’ta yayına giren, komedyen Cem Yılmaz’ın dizisinin galası, 12 Mayıs’ta Emek Sineması’nın yerine inşa edilen Grand Pera’da düzenlenmişti. Algöz de seride yer alıyordu.

Oyuncu, Twitter kullanıcısının dizisiyle ilgili “İçinde bir tık ‘Gibi’ esintisi hissettim gibi” yorumuna “‘Gibi’nin bu seviyeye gelmesi için 2 fırın ekmek, 4 fırın da İzmir boyozu yemesi gerek” yanıtını verdi.

Alagöz, bu yorumunun ‘yapıcı’ olmadığını düşünen bir takipçisine de “Nişastalı su muhallebisiyle, kaymaklı ekmek kadayıfını mukayese etmeyelim derim. Yoksa tabii ki herkesin zevki birinci mevki” dedi.

Deneyimli oyuncu, Cem Yılmaz’ı ve kendisini ‘Feyyaz Yiğit komedisinde görmek istemesine’ karşılık da “Feyyaz Yiğit komedisi mi” ifadesini kullandı.