Netflix ‘Erşan Kuneri’ için tarih verdi

Netflix, komedyen Cem Yılmaz’ın yeni projesi ‘Erşan Kuneri’ için tarih verdi.

Fotoğraflar: Netflix

Cem Yılmaz yaratıcısı olduğu ve senaryosunu yazdığı dizide Erşan Kuneri karakterini canlandırıyor. Yılmaz’ın ‘Gora‘ ve ‘Arif V 216‘ filmlerinden tanınnan karakter 70 ve 80’li yıllarda erotik filmler çeken bir yönetmen.

Dizide Ezgi Mola, Zafer Algöz, Çağlar Çorumlu, Merve Dizdar, Uraz Kaygılaroğlu, Nilperi Şahinkaya, Bülent Şakrak rol alıyor.

Neflix Türkiye’nin Twitter hesabından dizinin yayın tarihi 13 Mayıs olarak duyuruldu. Paylaşımda Kuneri’nin mektubuna da yer verildi.