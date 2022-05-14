Mücella Yapıcı’nın ‘Erşan Kuneri’ tepkisi sonrası Yekta Kopan’dan özür

Gezi davasında hapis cezası verilip tutuklanan Mücella Yapıcı’nın ‘Erşan Kuneri’ dizisinin galasına tepki göstermesinin ardından Yekta Kopan özür diledi.

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Dijital yayın platformu Netflix’te dün yayına giren, komedyen Cem Yılmaz’ın dizisinin galası, 12 Mayıs’ta Emek Sineması’nın yerine inşa edilen Grand Pera’da yapılmıştı.

Gezi davasında 18 yıl hapis cezası alıp 25 Nisan’daki karar duruşmasında tutuklanan mimar Yapıcı, Twitter hesabından Yılmaz ve Kopan’ı etiketleyerek “Aşkolsun… Daha ’40’ımız çıkmadı… Canım acıdı… Emek Bizim… İstanbul Bizim…” diye yazdı.

Yapıcı’nın paylaşımının ses getirmesi üzerine, galada oyuncuların katıldığı etkinlikte moderatörlük yapan Kopan’dan yanıt geldi.

Kopan şunları kaydetti: “Haklısınız. Hepinizden özür dilerim.”

Haklısınız.

Hepinizden özür dilerim. — Yekta Kopan (@yektakopan) May 14, 2022

Emek Sineması, 2009’da kapatılmış, Nisan 2013’te yıkılmıştı. O dönem sinemanın yıkımına karşı çıkan çok sayıda kişi eylem düzenlemişti.