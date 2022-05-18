Türkiye, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya ‘hızlı katılımını’ veto etmiş

Britanya merkezli Financial Times gazetesinin aktardığına göre Türkiye, NATO’nun Finlandiya ve İsveç’in askeri ittifaka katılma taleplerini işleme koyma konusundaki ilk kararını veto etti.

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Finlandiya ve İsveç, Rusya’nın Ukrayna işgali sonrası askeri tarafsızlık politikasını sona erdirerek NATO’ya başvurma kararı almıştı. Türkiye’nin NATO’daki diğer 30 ülke gibi konuyla ilgili veto hakkı bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “İskandinav ülkeleri terör örgütü misafirhanesi gibi” derken, iki ülkenin üyeliğine olumlu bakmadıklarını söylemişti. Erdoğan çekincelerini dile getirse de NATO üyesi Batılı ülkelerin yetkilileri iki ülkenin hızla ittifaka dahil olmasını bekliyor.

Zaten Erdoğan da mart başında “Biz NATO’da da genişlemenin faydalı olacağını bugüne kadar hep savunduk, bugün de savunuyoruz. Bu adımları atarken bunu dünya barışı için istiyoruz” demişti.

Türkiye, İsveç ve Finlandiya’dan PKK’yı kınayıp işbirliği yapmalarını talep ederken ‘görünmez talepler’ arasında ABD’nin F-35 programına tekrar dahil olmak, F-16 programı için satış anlaşması imzalamak ve S-400 yaptırımlarının kaldırılması gibi istekler var.

‘Anlaşmaya varmak istiyoruz’

NATO büyükelçileri, Finlandiya ve İsveç’in başvurularını sunduğu bugün katılım müzakerelerini başlatmak amacıyla Belçika’nın başkenti Brüksel’de bir araya geldi.

FT’ye konuşan bir kaynağın aktardığına göre oylama Ankara’nın muhalefet şerhiyle durdu.

Beklenen veto kararı ayrıca ABD, Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında birkaç gün sürecek yoğun bir diplomasi için zemin hazırlıyor.

Bir Türk yetkili Ankara’nın süreci frenlediğini doğrularken İsveç ve Finlandiya’nın katılma olasılığını dışlamadıkları konusunda ısrar etti.

Yetkili şunları dedi: “NATO üyesi olamayacaklarını söylemiyoruz. Karşı karşıya olduğumuz tehdit hakkında aynı dalga boyunda, aynı sayfada olmamız gerekiyor. Bir anlaşmaya varmak istiyoruz . Ne kadar erken bir anlaşmaya varabilirsek, üyelik görüşmeleri o kadar erken başlayabilir.”