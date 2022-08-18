Akşam Postası / 18 Ağustos 2022

Merkez’den piyasaya ters köşe: Faizi daha da indirdi, dolar fırladı

Merkez Bankası (MB), yüzde 80’e varan resmi enflasyona rağmen uzun bir aradan sonra politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 13’e çekti.

Merkez Bankası net rezervleri ‘kayıt dışı’ şüphesiyle artmaya devam ediyor

‘Kayıt dışı finansman girişi’ şüphelerine neden olan Merkez Bankası (MB) döviz rezervlerindeki artış bu hafta da devam etti. Net uluslararası rezervler 3,87 milyar dolar artışla 15,68 milyar dolara çıktı.

AYM’den, Erdoğan’ın kurduğu ‘Fiyat İstikrarı Komitesi’ni kaldırma kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 29 Haziran 2021’deki kararıyla kurulan ‘Fiyat İstikrarı Komitesi’nin kaldırılmasına karar verdi. Bu komitenin kuruluşu Merkez Bankası’na müdahaleyi öngördüğü için uzmanlarca eleştirilmişti.

Ankara’da 2,4 milyon metrekare alan ‘acele’ kamulaştırıldı

Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi üretim yatırımları için TUSAŞ ve Mürted’e komşu 2 milyon 417 bin metrekare büyüklüğünde alan ‘acele’ kamulaştırıldı.

Polise banka promosyonu anlaşması: EGM karşılığında araç mı aldı?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), il ve ilçe müdürlüklerinin promosyon anlaşması yetkilerini elinden alıp Vakıfbank’la anlaştı. Buna karşı tepkiler yükselirken CHP Milletvekili Murat Bakan, “EGM buna karşı araç mı aldı, anlaşma feshedilsin” dedi.

Kurum duyurdu: Boş kalan ofisler konuta dönüştürülecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konut fiyatlarının düşürülmesi için, 4 milyon metrekarelik arz fazlası ofislerin konuta dönüştürüleceğini, bunların da 50 bin konuta tekabül ettiğini söyledi.

Bozdağ, İsveç ve Finlandiya’nın iade ettiği suçluları beğenmedi: Talebimiz bu değil

Yaklaşık bir buçuk ay önce Türkiye, İsveç ve Finlandiya ortak mutabakat imzalamış ve Türkiye, ‘terörle mücadelede işbirliği’ ve ‘terör suçlularının iadesi’ şartıyla iki ülkenin NATO üyeliğine “Evet” diyeceğini duyurmuştu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İsveç ve Finlandiya’nın adi suçluları iade ettiğini ama terör suçlularını iade etmediğini söyledi.

Kılıçdaroğlu’ndan ‘Şam’la uzlaşı’ yorumu: İnşallah başarılı olur

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarın Şam yönetimiyle muhalifleri uzlaştırma planına ilişkin “İnşallah başarılı olurlar” dedi.

Aboubakar’ı ‘şehit general’ ilan eden Gökçek Twitter’ın dilinde: Bu ‘jelibon rezervi’nden de komik

Paylaşım ve açıklamalarıyla sosyal medyanın dilinden düşmeyen eski belediye başkanı Melih Gökçek, bu kez de Beşiktaş’ın eski Kamerunlu golcüsü Vincent Paté Aboubakar’ı general üniformasıyla fotomontajlı fotoğrafını “Şehit düştü” diyerek paylaştı.

Mesaiye kargayla gidiyor

Kastamonu İl Özel İdaresi memurlarından Leyla Yakar, köpekten kurtardığı ve bakımını üstlendiği karga yavrusunu evde yalnız bırakmamak için işe götürüyor.

Fotoğraf: AA

100’üncü eserini Zorlu PSM için besteledi

Besteci ve piyanist Fazıl Say, yeni eseri ‘Hayat Ağacı’ süitinin dünya prömiyerini 16 Eylül’de Zorlu PSM’nin 10’uncu sezon açılışında yapacak.

Trump’ın parti içindeki en büyük rakibinden başkan adaylığı sinyali

ABD’nin Wyoming eyaletinde Cumhuriyetçi Parti ön seçimlerinde yarışı eski ABD Başkanı Donald Trump’ın desteklediği adaya karşı kaybeden Temsilciler Meclisi üyesi Cheney, 2024 başkanlık yarışında adaylığı düşündüğünü söyledi.

9/11 Müzesi ekonomik sıkıntılar nedeniyle kapılarını kapattı

New York şehrinin Manhattan bölgesindeki 9/11 Anma Müzesi pandemi nedeniyle düştüğü ekonomik sorunları aşamadığı için kapandı.

Kanye West’in tasarladığı 250 dolarlık kıyafetleri alanlara ‘pazar tezgahı deneyimi’ sunuluyor

ABD’li rapçi Kanye West’in Gap markasıyla işbirliğinin ürünü Yeezy x Gap koleksiyonu dev çöp poşetlerini andıran çantalara tıkıştırılmış halde satılıyor.

Fotoğraf: Twitter

Başbakanın parti görüntüleri sızdı: Muhalefet uyuşturucu testi istedi

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin’in (36) bir partide eğlenirken çekilen görüntüleri basına sızınca muhalefet ayağa kalktı. Uyuşturucu testi yaptırması istendi.

Fotoğraf: BBC

Canlı yayında hırsızlık yaparken yakalandı

İspanya’nın Barcelona kentindeki bir plajda çanta çalan kişi televizyon kamerasına ‘yakalandı.’

Artık Kilimanjaro Dağı’ndan da ‘like peşine düşmek’ mümkün

Tanzanya Kilimanjaro Dağı’nın eteklerine yüksek hızlı internet bağlantısı kurarak Afrika’nın en yüksek dağından inen herkese Twitter, Instagram paylaşımları yapma imkanı sağladı.

‘İnsanlığın en eski atası olabilir’ denmişti: Anüsü olmayan 500 milyon yıllık deniz canlısının sırrı çözüldü

Bilim insanları 2017’de keşfedilen ağzı olan ancak anüsü bulunmayan 500 milyon yıllık omurgalı bir yaratığın evrimsel gizemini çözdüklerini açıkladı.

Bir sanatçının fosillere dayanarak yaptığı Saccorhytus coronarius çizimi. Cambridge Üniversitesi

Japon moda tasarımcısı Mori Hanae hayatını kaybetti

Moda dünyası Issey Miyake’nin yasını tutarken Japonya bir modacıyı daha kaybetti. Mori Hanae, Fransız ‘haute couture’ listesine kaydolan ilk Asyalı moda tasarımcısıydı.

İçki tüketimini teşvik için yarışma: Gerekçe vergi gelirlerinin düşmesi

Genç kuşağın eskilere kıyasla daha az içki içmesinin vergi gelirlerinin düşürmesinden yakınan Japon hükümeti, tüketimi teşvik etmek amacıyla ulusal çapta yarışma düzenledi.

Kalp krizi geçiren kadını kedisi ‘kurtardı’: Uzmanlar kedilerin bunu nasıl yaptığını anlatıyor

Britanya’da Sam Felstead isimli kadın uykusunda kalp krizi geçirdiğini ve kedisinin üzerine atlayıp uyandırarak hastaneye gitmesini sağladığını söyledi. Uzmanlar kedilerin nasıl hayat kurtardığını anlatıyor.