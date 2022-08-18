Japon moda tasarımcısı Mori Hanae hayatını kaybetti

Moda dünyası Issey Miyake’nin yasını tutarken Japonya bir modacıyı daha kaybetti. Mori Hanae, Fransız ‘haute couture’ listesine kaydolan ilk Asyalı moda tasarımcısıydı.

Fotoğraf: Yomiuri Shimbun

AA’nın Kyodo ajansından aktardığına göre 96 yaşındaki moda tasarımcısı başkent Tokyo’daki evinde 11 Ağustos Perşembe günü hayatını kaybetti.

Batıdaki Şimane bölgesinde doğan Mori, ailesiyle taşındığı başkentteki Tokyo Woman’s Christian Üniversitesinden (TWCU) mezun olmuş, ilk atölyesini 1951’de açmıştı.

1956’da New York’ta sergilediği ‘Doğu Batı’yla buluşuyor’ koleksiyonuyla uluslararası tanınırlığa kavuşan Mori, 1977’de Fransız ‘haute couture’ moda tasarımcıları listesine resmen kaydolan ilk Asyalı modacı unvanını taşıyor.

Kültür Nişanı’na layık görülmüştü

Renk kombinasyonları, kelebek motifleri ve ‘kimonoyu elbiselere dönüştürdüğü’ tasarımlarıyla Japon kadın modası üzerindeki etkisiyle bilinen Mori, 1996’da Kültür Nişanı’na (Order of Culture) layık görülmüştü.

İmparatoriçe’nin gelinliğini tasarladı

Yüzlerce Japon film ve tiyatro yapımına kostüm hazırlayan Mori, bugünün Japon İmparatoru Naruhito’nun eşi İmparatoriçe Masako’nun 1993’teki düğününde giydiği beyaz elbiseyi de tasarlamıştı.

Fransız ‘Legion d’honneur’ onur nişanına da layık görülen Mori, son defilesini Paris’te 2004 yılında gerçekleştirmişti.