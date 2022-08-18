Kurum duyurdu: Boş kalan ofisler konuta dönüştürülecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konut fiyatlarının düşürülmesi için, 4 milyon metrekarelik arz fazlası ofislerin konuta dönüştürüleceğini, bunların da 50 bin konuta tekabül ettiğini söyledi.

Fotoğraf: Diken/Pixabay-AA

Kurum, inşa edilen fakat boş kalan ofislerin konuta dönüştürüleceğini duyurdu.

Kararı Twitter’dan açıklayan bakanın paylaşımı şöyle: “Konut-kira fiyatlarını düşürmek için her adımı atıyoruz! İstanbul’da yaklaşık 1.5 milyon, ülke genelinde 4 milyon metrekare arz fazlası nedeniyle kiralanamayan ya da satılamayan ofis konuta dönüştürülecek! Bu 50 bin yeni konut demek! Yönetmeliğimiz yayımlandı. Hayırlı olsun.”