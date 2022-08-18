Kurum duyurdu: Boş kalan ofisler konuta dönüştürülecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konut fiyatlarının düşürülmesi için, 4 milyon metrekarelik arz fazlası ofislerin konuta dönüştürüleceğini, bunların da 50 bin konuta tekabül ettiğini söyledi.
Kurum, inşa edilen fakat boş kalan ofislerin konuta dönüştürüleceğini duyurdu.
Kararı Twitter’dan açıklayan bakanın paylaşımı şöyle: “Konut-kira fiyatlarını düşürmek için her adımı atıyoruz! İstanbul’da yaklaşık 1.5 milyon, ülke genelinde 4 milyon metrekare arz fazlası nedeniyle kiralanamayan ya da satılamayan ofis konuta dönüştürülecek! Bu 50 bin yeni konut demek! Yönetmeliğimiz yayımlandı. Hayırlı olsun.”