Salman Rüşdi’ye saldıran Matar: Hayatta kaldığını duyunca şaşırdım

ABD’nin New York eyaletindeki bir konferansta yazar Salman Rüşdi’ye bıçaklı saldırıyı düzenleyen Hadi Matar, Rüşdi’nin kitaplarına çok aşina olmadığını, Şeytan Ayetleri’nin iki sayfasını okuduğunu söyledi.

Fotoğraf: New York polisi

Chautauqua Hapishanesi’nden New York Post’a konuşan saldırgan, ağır yaralı Rüşdi’ye atıfla, “Hayatta kaldığını duyunca şaşırdım” ifadelerini kullandı.

Matar, ‘Şeytan Ayetleri’ kitabı sebebiyle Rüşdi için 1989 yılında ‘ölüm fetvası’ veren İran’ın eski dini lideri Ayetullah Ruhullah Humeyni’den ilham alıp almadığı yönündeki soruları yanıtsız bırakırken, “Ayetullah’a saygı duyuyorum. Bence harika bir insan. Bu konuda söyleyebileceklerim bundan ibaret” dedi.

Kış aylarında Twitter’da Rüşdi’nin ziyaretini haber veren bir mesaj gördükten sonra Rüşdi’nin konuşma yapmak üzere bulunduğu Chautauqua Enstitüsü’ne gitmek konusunda ‘ilham aldığını’ kaydeden Matar, “Onu sevmiyorum. Bence çok iyi bir insan değil” ifadelerini kullandı.

Rüşdi’nin “İslam’a, inançlara ve inanç sistemlerine saldırdığını” iddia eden Matar, Rüşdi’nin kitaplarına çok aşina olmadığını, Şeytan Ayetleri kitabının da iki sayfasını okuduğunu söyledi.

ABD’nin New York şehrinde yaşayan Hint asıllı yazar Salman Rüşdi, 12 Ağustos’ta Chautauqua Enstitüsü’nde konferans vermek için kürsüye çıktığı esnada bıçaklı saldırıya uğramıştı. Biri boynundan olmak üzere 10’dan fazla bıçak darbesine maruz kalan Rüşdi, helikopterle hastaneye kaldırılarak ameliyata alınmıştı. Rüşdi’nin menajeri Andrew Wylie, Rüşdi’nin hayati tehlikeyi atlattığını, ancak karaciğeri ile bir kolunun bıçak darbelerinden ciddi hasar gördüğünü ve bir gözünü kaybedebileceğini ifade etmişti.