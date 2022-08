Ronaldo hakkındaki soruşturma ‘uyarıyla’ kapandı

İngiliz Premier Ligi takımlarından Manchester United’dan ayrılacağına dair haberlerle gündemdeki yerini koruyan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, hakkındaki soruşturma nedeniyle polisten uyarı aldı.

Fotoğraf: Reuters

Ronaldo’nun, 9 Nisan’da, takımın Everton’a 1-0 kaybettiği maçtan sonra bir taraftarın cep telefonunu kırdığı sırada çekilen görüntüler viral olmuştu. Merseyside Polisi, soruşturma başlatmıştı. Portekizli yıldız sosyal medya hesabından özür dilemişti: ”Bazen bizlerin karşılaştığı zor anlarda duygularla başa çıkmak kolay değil. Ancak her zaman nazik ve saygılı olmalıyız. Oyunu seven gençler için iyi örnek olmalıyız. O duygu patlaması için özür dilemek ve o taraftarı Old Trafford’da oynanacak bir maça davet etmek istiyorum.”

Merseyside Polisi, fiziksel bir saldırıyla ilgili 37 yaşındaki bir adamın sorgulandığını açıkladı. Açıklamada, konunun 9 Nisan’da Everton-Manchester United maçı sonrasında yaşanan olayla ilgili olduğu belirtildi. Polis sözcüsü, ‘meselenin uyarıyla kapatıldığını’ söyledi.

Polis soruşturması sırasında kendi incelemesini durduran Futbol Federasyonu da incelemeyi yeniden başlatacaklarını açıkladı.

Kulüpten ve Ronaldo’dan konuyla ilgili açıklama gelmedi. Ronaldo, polisin açıklaması öncesinde transfer haberlerine gönderme yaparak ‘kamuoyunun kariyerinin geleceğiyle ilgili çok sayıda yalan haber sonrasında birkaç hafta içinde gerçekleri öğreneceğini’ duyurmuştu.