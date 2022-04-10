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Yaramazlara biraz batar!

Taraftarın telefonunu kıran Ronaldo özür diledi


Bir taraftarın cep telefonunu kırdığı anın görüntüleri viral olan Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo (37) özür diledi.

Fotoğraf: Press Associattion

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United’ın oyuncusunun, dün, takımın Everton’a 1-0 kaybettiği maçtan sonra çekildiği belirtilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Everton’ın stadı Goodison Park’ta kayda geçen görüntüler tepki çekti.


Portekizli yıldız, sosyal medyadan yayınladığı özür mesajında şu ifadeleri kullandı: “Bazen bizlerin karşılaştığı zor anlarda duygularla başa çıkmak kolay değil. Ancak her zaman nazik ve saygılı olmalıyız. Oyunu seven gençler için iyi örnek olmalıyız. O duygu patlaması için özür dilemek ve o taraftarı Old Trafford’da oynanacak bir maça davet etmek istiyorum.”

Manchester United’ın açıklamasındaysa Everton maçındaki olaydan haberlerinin bulunduğu ve polis soruşturması gündeme gelirse işbirliğine hazır oldukları belirtildi.

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