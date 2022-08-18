100’üncü eserini Zorlu PSM için besteledi

Besteci ve piyanist Fazıl Say, yeni eseri ‘Hayat Ağacı’ süitinin dünya prömiyerini 16 Eylül’de Zorlu PSM’nin 10’uncu sezon açılışında yapacak.

Fazıl Say’ın Zorlu PSM’nin siparişi üzerine viyolonsel ve piyano için bestelediği eser, aynı zamanda bestecinin 100’üncü eseri olma özelliğini de taşıyor.

Konserde, sanatçıya genç çellist Jamal Aliyev eşlik edecek. Medya sanatçısı Refik Anadol’un, Say’ın yeni eserinden aldığı ilhamla, yapay zeka teknolojisini kullanarak tasarladığı dijital veri heykeli de Lalin Akalan küratörlüğünde izleyiciyle buluşacak.

Konserde ayrıca ‘Dört Şehir’ sonatı ile Cesar Franck’ın viyolonsel piyano sonatı seslendirilecek.