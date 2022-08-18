iPhone 14’den haber var

Meraklıların sabırsızlıkla beklediği iPhone 14, 7 Eylül’de tanıtılacak. Satışları beklentilerin altında kalan ‘mini‘ ise yeni modelde olmayacak.

Apple, tasarımsal olarak iPhone 13’le benzer olması beklenen, 6.1 inç ‌iPhone 14‌, 6.7 inç ‌iPhone 14‌ Max, 6.1 inç ‌iPhone 14 Pro‌ ve 6.7 inç olmak üzere toplam dört ‌iPhone 14‌ modelini piyasaya sürecek.

Ayrıca üç farklı Apple Watch serisi gelecek. Apple Watch Series 8 için yenilenmiş Watch SE, Watch Pro ve standart Watch modelleri tanıtılacak.

Öte yandan ekim ayında düzenlenecek başka bir sunumda yeni uygun fiyatlı iPad, güncellenmiş iPad Pro modelleri ve Mac Pro’nun tanıtılması bekleniyor.