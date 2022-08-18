Bozdağ, İsveç ve Finlandiya’nın iade ettiği suçluları beğenmedi: Talebimiz bu değil

Yaklaşık bir buçuk ay önce Türkiye, İsveç ve Finlandiya ortak mutabakat imzalamış ve Türkiye, ‘terörle mücadelede işbirliği’ ve ‘terör suçlularının iadesi’ şartıyla iki ülkenin NATO üyeliğine “Evet” diyeceğini duyurmuştu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İsveç ve Finlandiya’nın adi suçluları iade ettiğini ama terör suçlularını iade etmediğini söyledi.

Fotoğraf: AA

Türkiye, İsveç ve Finlandiya’dan teröre karşı işbirliği sözünü, başta PKK ve ‘FETÖ’ mensubu olduğu iddia edilen kişilerin iadesi taleplerini yerine getirerek tutmasını bekliyor. Bozdağ, 6 Temmuz’da Türkiye’nin iki ülkeye ilettiği iade taleplerini yenilediğini belirtmişti. Hatırlatma yazılarından yaklaşık bir ay sonra, 12 Ağustos’ta İsveç, dolandırıcılık suçundan 14 yıl 7 ay hapis cezası bulunan Okan Kale’nin iadesi talebinin kabul edildi. İsveç ve Finlandiya’da yetkililer ‘mutabakat şartlarına uyacaklarını’ söylüyor ama Türkiye, iki ülkenin şartlara uymadığı görüşünde.

Milliyet’ten Didem Özel Tümer‘in sorularını yanıtlayan Bozdağ, Türkiye’nin görüşünü yineledi. Bozdağ “Türkiye’ye adi suçluları iade ederek, sözlerini yerine getirdiklerine inandıracaklarını düşünüyorlarsa, Türkiye’nin bu konulara inanmayacağını bilmelerinde fayda var” dedi.

‘Talebimiz bu değil’

Bozdağ, taleplerinin adli suçluların iadesi olmadığını dile getirerek “Adi suçlarda iadeyle ilgili dünyanın hiçbir ülkesinde sıkıntı yaşamıyoruz. Terör suçlarının iadesiyle ilgili sorun yaşıyoruz” dedi.

Bozdağ, adi suçluların iade edildiğini ama taleplerinin terör suçlularının iadesi olduğunu belirterek “FETÖ’cülerden, PKK’lılardan diğer terör örgütü üyelerinden, terör suçları sebebiyle Türkiye’ye iadesini istediğimiz isimlerin iadesi konusunda tek bir karar bize gelmedi. Terör suçları dışında, herhangi bir suç işlediği iddiasıyla yargılanan bir kişiyi iade etmiş olması Türkiye’nin talebine olumlu yanıt verildiği anlamına gelmez” dedi.

‘Üyelik süreci askıya alınır’

Bozdağ, İsveç ve Finlandiya’nın henüz NATO üyelik sürecini tamamlamadıklarını ve sözlerini yerine getirmezlerse üyelik sürecini askıya alacaklarını söyledi.