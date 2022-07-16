İsveç’te Yargıtay, Türkiye’nin ‘FETÖ üyesi’ olmakla suçladığı kişinin iadesini reddetti 

İsveç’te Yargıtay, Türkiye’nin ‘FETÖ üyesi’ olmakla suçladığı bir kişinin iade talebini geri çevirdi. Yargıtay’a göre, suçlamanın her iki ülkede de suç olarak tanımlanmaması ve sanığın iade edilmesi durumunda siyasi kovuşturmaya uğrayabilme ihtimalinden dolayı iade gerçekleşemez.

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Türkiye, diplomatik görüşmelerden ve imzalanan üçlü mutabakattan sonra Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğini veto etmeyi bırakmıştı. Görüşmeler sonrası ‘diplomatik zafer’ ilan edilmiş Finlandiya ve İsveç’in Türkiye’nin terörle mücadelesine destek vereceği ve iade taleplerine olumlu yanıt vereceği konuşulmuştu.

Ancak İsveç Yargıtay Başkanı Anders Eka, Türkiye’nin iadesini istediği kişiler arasında bulunan 19 kişinin daha önce yargılandığını, karara bağlanmış iade davalarını yeniden gözden geçirmeyeceklerini söylemişti.

İsveç merkezli Dagens Juridik’in aktardığına göre, Türkiye, İsveç’ten Afganistan’da ‘FETÖ’nün okullarında müdür olarak çalışan 48 yaşındaki bir kişinin iadesini istedi. Söz konusu kişinin 2018’den beri İsveç’te daimi oturma izni var. İsveç, iadesi istenilen kişiye siyasi nedenlerden dolayı sığınmacı statüsü vermişti.

‘Deliller yeterli değil’

Yargıtay, Türkiye’nin sanığın silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmekten dolayı şüpheli olduğunu söylediğini ancak sunulan delillerin yetersiz olduğunu dile getiriyor. Türkiye, sanığın Bylock kullandığını, ‘bir bankada’ hesabının olduğunu ve FETÖ’yle bağlantılı bir vakfın üyesi olduğunu belirtiyor. Ancak İsveç, bunların bir kişinin suçlu olduğuna karar vermek için yeterli olmadığını söylüyor.

‘Bylock’u herkes indirebilir’

Gazetenin aktardığına göre, sanık Bylock’un herkes tarafından indirilebileceğini söyleyerek “Türkiye, Bylock’un hangi şekillerle yasa dışı amaçlarla kullanılabileceğini tanımlamadı. Herhangi bir bankada da suçla ilişkili herhangi bir işlem gerçekleştirmedim” dedi. Sanık, iade edilirse işkenceye ve insanlık dışı muameleye maruz kalabileceğini belirtti.

İsveç, delillerin yetersiz olmasından ve isnat edilen suçların iki ülkede de suç teşkil etmemesinden dolayı iade işlemlerini durdurdu.