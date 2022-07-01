Finlandiya Dışişleri bakanı: Türkiye’yle herhangi bir kişinin iadesini görüşmedik

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, NATO zirvesinde Türkiye’yle ‘belirli grupların veya kişilerin iadesiyle ilgili konuşmadıklarını’ söyledi.

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Reuters’ın aktardığına göre Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de konuşan Haavistoi şunları dedi: “Madrid’de, Türkiye ile herhangi bir şahıs veya listedeki insanların iadesi hakkında konuşmadık. Biz bir metin imzaladık. Her şey o metinde yazılı.”

Euronews‘e de konuşan bakan, Türkiye’yle ‘terör zanlıları’nın iade taleplerinin ‘süratli ve kapsamlı bir şekilde işleme konulması konusunda’ anlaştıklarını söyleyerek şunları ekledi: “Buna rağmen, mevzuatımızı değiştirmiyoruz. İsveç mevzuatını değiştirmiyor. Bir miktar işbirliği üzerinde anlaştık ancak insan haklarıyla ilgili kendi yasalarımızı takip ediyoruz.”

Haavisto, ayrıca Türkiye’den Finlandiya’ya herhangi bir liste gelmediğini ve Türkiye’nin şu an için herhangi bir iade talebinin olmadığını söyledi.

‘Kırmızı çizgi’

Dün konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan “İsveç 73 teröristin iadesi için söz verdi” demişti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ysa iki gün önce Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’dan 33 kişi için iade talep edeceğini söylemişti. Bozdağ bu bağlamda İsveç’ten 21 kişi istendiğini aktarmıştı.

NATO zirvesi sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, ‘İsveç ve Finlandiya’nın Türkiye’nin istediği kişileri iade için yasalarını değiştireceğini, eğer talepler yerine gelmezse iki ülkenin üyeliğini Meclis’e göndermeyeceğini’ söylemişti.

Reuters’dan Hümeyra Pamuk’un sorularını yanıtlayan Haavisto’ysa yasaları değiştirmenin Finlandiya’nın ‘kırmızı çizgisi’ olduğunu söylemişti.

Üçlü bildiride ne yazıyor?

Türkiye, İsveç ve Finlandiya’nın imzaladığı ortak bildiride özetle şunlar yazıyor:

* Finlandiya ve İsveç, tüm terör örgütlerinin Türkiye’ye karşı gerçekleştirdikleri saldırıları açık ve net biçimde kınar.

* Finlandiya ve İsveç, PKK ve diğer tüm terörist örgütlerin ve bağlantılı şahısların faaliyetlerini engelleyeceklerini taahhüt eder.

* Türkiye, Finlandiya ve İsveç terör örgütlerinin faaliyetlerini engellemek amacıyla aralarındaki iş birliğini artırmaya karar vermişlerdir.

* Finlandiya ve İsveç, Türkiye’nin sağladığı bilgi, delil ve istihbaratı dikkate alarak terör zanlılarına dair sınır dışı veya iade taleplerini hızla işleme koyacak.

* Finlandiya ve İsveç, PKK ve bütün uzantılarının para toplama ve eleman devşirme faaliyetlerine yönelik soruşturma başlatacak ve bunları yasaklayacaklardır.

* Türkiye, NATO’nun açık kapı politikasına desteğini teyit eder ve Madrid Zirvesi’nde Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliği için davet edilmesine desteğini ifade eder.

* Müstakbel NATO müttefikleri olarak Finlandiya ve İsveç, PYD/YPG ve Türkiye’de FETÖ olarak tanımlanan örgüte destek sağlamayacaklardır.

* İsveç yeni ve daha etkin bir Terör Suçları Kanunu’nun 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe gireceğini ve hükümetin terörle mücadele mevzuatını tahkim edeceğini teyit eder.

* Türkiye, Finlandiya ve İsveç, aralarında artık hiçbir milli silah ambargosu bulunmadığını teyit ederler.

* Türkiye, İsveç ve Finlandiya dezenformasyonla mücadele etmeyi ve iç hukuklarının Türkiye’ye karşı şiddeti teşvik eden faaliyetler de dahil olmak üzere terör örgütlerinin yararına veya promosyonu için suistimal edilmesini önlemeyi taahhüt eder.