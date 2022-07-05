İsveçli Kürt vekil, Türkiye’yle mutabakat imzalayan hükümeti Anayasa Komitesi’ne şikayet etti

Türkiye’nin, İspanya’nın başkenti Madrid’de düzenlenen NATO zirvesinde Finlandiya ve İsveç’le imzaladığı mutabakatla ilgili tartışamalar devam ediyor. İsveç Parlamentosu’nun Kürt üyesi Amineh Kakabaveh, mutabakattan dolayı İsveç hükümetini Anayasa Komitesi’ne şikayet etti.

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Svt adlı sitenin aktardığına göre Kakabaveh, İsveç hükümetini, anayasayı ihlal edip etmediğinin araştırılması için İsveç Parlamentosu’nun bir parçası olan Anayasa Komitesi’ne şikayet etti.

Komitenin sorumlulukları arasında İsveç Anayasası ve idari kanunlarla ilgili meselelerin yanı sıra başbakanın görevlerini yerine getirip getirmemesi gibi konuların incelenmesi de yer alıyor.

Kakabaveh, komiteden, silah satışı ve suçluların iadesiyle ilgili hükümetin Türkiye’ye verdiği sözlerin araştırılmasını talep ediyor. Kakabaveh “Eğer İsveç hükümeti, NATO üyesi olabilme karşılığında iade taleplerini yerine getirme sözü verdiyse, bu ciddi bir meseledir. Yargı bağımsızlığına aykırıdır” dedi.

Kakabaveh, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan karşıtı açıklamalarıyla biliniyor. Kakabaveh, Erdoğan’a despot demişti ve Türkiye’ye silah satılmaması gerektiğini söylemişti.

Üçlü bildiride ne yazıyor?

Türkiye, İsveç ve Finlandiya’nın imzaladığı üçlü bildiride özetle şunlar yazıyor:

* Finlandiya ve İsveç, tüm terör örgütlerinin Türkiye’ye karşı gerçekleştirdikleri saldırıları açık ve net biçimde kınar.

* Finlandiya ve İsveç, PKK ve diğer tüm terörist örgütlerin ve bağlantılı şahısların faaliyetlerini engelleyeceklerini taahhüt eder.

* Türkiye, Finlandiya ve İsveç terör örgütlerinin faaliyetlerini engellemek amacıyla aralarındaki iş birliğini artırmaya karar vermişlerdir.

* Finlandiya ve İsveç, Türkiye’nin sağladığı bilgi, delil ve istihbaratı dikkate alarak terör zanlılarına dair sınır dışı veya iade taleplerini hızla işleme koyacak.

* Finlandiya ve İsveç, PKK ve bütün uzantılarının para toplama ve eleman devşirme faaliyetlerine yönelik soruşturma başlatacak ve bunları yasaklayacaklardır.

* Türkiye, NATO’nun açık kapı politikasına desteğini teyit eder ve Madrid Zirvesi’nde Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliği için davet edilmesine desteğini ifade eder.

* Müstakbel NATO müttefikleri olarak Finlandiya ve İsveç, PYD/YPG ve Türkiye’de FETÖ olarak tanımlanan örgüte destek sağlamayacaklardır.

* İsveç yeni ve daha etkin bir Terör Suçları Kanunu’nun 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe gireceğini ve hükümetin terörle mücadele mevzuatını tahkim edeceğini teyit eder.

* Türkiye, Finlandiya ve İsveç, aralarında artık hiçbir milli silah ambargosu bulunmadığını teyit ederler.

* Türkiye, İsveç ve Finlandiya dezenformasyonla mücadele etmeyi ve iç hukuklarının Türkiye’ye karşı şiddeti teşvik eden faaliyetler de dahil olmak üzere terör örgütlerinin yararına veya promosyonu için suistimal edilmesini önlemeyi taahhüt eder.