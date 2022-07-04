İsveç Yargıtay başkanı: Karara bağlanmış iade davalarını gözden geçirmeyeceğiz

İsveç’te Yargıtay Başkanı Anders Eka, Türkiye’nin iadesini istediği kişiler arasında bulunan 19 kişinin daha önce yargılandığını, karara bağlanmış iade davalarını yeniden gözden geçirmeyeceklerini söyledi.

Ankara’nın ‘terörist’ olarak gördüğü 19 kişinin iadesi daha önce İsveç mahkemesi tarafından reddedilmişti.

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NATO zirvesinde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan “İsveç 73 teröristin iadesi için söz verdi” demişti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ysa önceki gün Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’dan 33 kişi için iade talep edeceğini söylemişti. Bozdağ bu bağlamda İsveç’ten 21 kişi istendiğini aktarmıştı

Zirve sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, ‘İsveç ve Finlandiya’nın Türkiye’nin istediği kişileri iade için yasalarını değiştireceğini, eğer talepler yerine gelmezse iki ülkenin üyeliğini Meclis’e göndermeyeceğini’ söylemişti.

Reuters’dan Hümeyra Pamuk’un sorularını yanıtlayan Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto’ysa yasaları değiştirmenin Finlandiya’nın ‘kırmızı çizgisi’ olduğunu söylemişti.

Havisto aynı zamanda “Madrid’de, Türkiye ile herhangi bir şahıs veya listedeki insanların iadesi hakkında konuşmadık. Biz bir metin imzaladık. Her şey o metinde yazılı” da demişti.

Erdoğan’ın açıklaması sorulan İsveç Başbakanı Magdalena Andersson’sa “Eğer terör faaliyetlerine karışmadıysanız, endişelenmeye gerek yok” demişti.

Ankara 40 isim eklemiş

Euronews Türkçe’nin aktardığına göre İsveç merkezli Dagens Nyheter gazetesine konuşan İsveç Yargıtay Başkanı Anders Eka, “Daha önce karara bağlanmış davaları oturup tekrar inceleyemeyiz. Bizim görevimiz herhangi bir engel olup olmadığını kontrol etmek” dedi.

Yüksek Mahkeme, başsavcı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından iade davalarını değerlendiriyor. İsveç vatandaşlığı olanların hiçbir şekilde iade edilmeyeceği İsveç Başbakanı tarafından açıklanmıştı.

Yargıtay Başkanı Eka, “Yüksek Mahkeme’de görev yaptığım süre boyunca hiçbir zaman bir İsveç vatandaşına (iadesine) ilişkin talebin yargılanmasına dahil olmadım” sözleriyle İsveç vatandaşlarının iadesinin mümkün olmadığını söyledi.

İsveç basınına göre Ankara’nın sunduğu ilk listede 33 isim vardı bu liste daha sonra 73’e çıkarıldı.

‘Erdoğan’ın listesindeki 19 kişi daha önce yargılandı ve iadesi reddedildi’ başlığıyla verilen mülakatın yer aldığı haberde, İsveç mahkemelerinin bu davalardan en az 19’una baktığı ve iadeyi zaten reddettiği yer aldı.

Anders Eka, “Engel olmasa bile hükümetin (iade etmeme gibi) bir seçeneği var” diye konuştu

Daha önce 30’dan fazla davaya baktı

Yüksek Mahkeme, 2000 yılından bu yana Türkiye’nin İsveç’ten iadesini talep ettiği 30’dan fazla davaya baktı.

Mahkeme sadece dört davada iadeye engel bir durum olmadığı sonucuna vardı.

Bunlardan biri hırsızlık, ikisi uyuşturucu kaçakçılığı ve bir diğeri de soyguna teşvik ve yasa dışı olarak özgürlükten yoksun bırakma suçlarından mahkum olmuş kişiler.

İsveç Suçluların İadesi Kanunu, 1957 tarihli Avrupa Konseyi Suçluların İadesi Sözleşmesi ile uyumluluk arz ediyor.

Sözleşmeye göre suçluların iadesi askeri veya siyasi suçlar için verilmiyor. Çifte suçluluk gerektiriyor, yani suç isnadının her iki ülkede de bulunması şartı aranıyor.

İadesi istenen kişiye isnat edilen suçun İsveç’te de cezalandırılabilir halde olması gerekiyor.