İsveç başbakanından ‘iade açıklaması’: Terör faaliyetlerine karışmadıysanız endişelenmeyin

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “İsveç 73 teröristin iadesi için söz verdi” açıklaması sorulan İsveç Başbakanı Magdalena Andersson “Eğer terör faaliyetlerine karışmadıysanız, endişelenmeye gerek yok” dedi.

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İki gün önce NATO zirvesinde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan “İsveç 73 teröristin iadesi için söz verdi” demişti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ysa önceki gün Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’dan 33 kişi için iade talep edeceğini söylemişti. Bozdağ bu bağlamda İsveç’ten 21 kişi istendiğini aktarmıştı

Zirve sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, ‘İsveç ve Finlandiya’nın Türkiye’nin istediği kişileri iade için yasalarını değiştireceğini, eğer talepler yerine gelmezse iki ülkenin üyeliğini Meclis’e göndermeyeceğini’ söylemişti.

Reuters’dan Hümeyra Pamuk’un sorularını yanıtlayan Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto’ysa yasaları değiştirmenin Finlandiya’nın ‘kırmızı çizgisi’ olduğunu söylemişti.

Havisto aynı zamanda “Madrid’de, Türkiye ile herhangi bir şahıs veya listedeki insanların iadesi hakkında konuşmadık. Biz bir metin imzaladık. Her şey o metinde yazılı” da demişti.

‘Beni zora sokuyor’

DW Türkçe’nin aktardığına göre Başbakan Andersson Madrid’deki zirve sonrasında düzenlediği ilk basın toplantısında Türkiye’ye iade konusunda söz verip vermediğine ilişkin gazetecilerin ısrarlı sorularıyla karşı karşıya kaldı.

Andersson, gazetecilerin sorularına ve İsveç’teki Kürt ve Türk mültecilerin endişelerine rağmen, ülkesinin NATO’ya üyeliğinin önünün açılması için Türkiye’ye iadeler konusunda taahhütte bulunup bulunmadığını söylemedi.

Başbakan, şunları dedi: “Sekiz yıl boyunca bakanlık yaptım ve hiçbir zaman müzakere odasında ne konuşulduğunu söylemedim. Bu, şu anda beni biraz zor bir duruma sokuyor.”

Bu konuda Stockholm’un nasıl bir tutum izleyeceğini tekrarlayan İsveç Başbakanı Andersson, İsveç’in ulusal ve uluslararası hukuka saygı göstermeyi sürdüreceğini söyledi.

Hiçbir İsveç vatandaşının iade edilmeyeceğini belirten Andersson, kararın bağımsız yetkililerde ve mahkemelerde olacağının da altını çizdi.

Andersson, “Eğer terörist faaliyetlere karışmadıysanız, endişelenmeye gerek yok” dedi.