Trump’ın parti içindeki en büyük rakibinden başkan adaylığı sinyali

ABD’nin Wyoming eyaletinde Cumhuriyetçi Parti ön seçimlerinde yarışı eski ABD Başkanı Donald Trump’ın desteklediği adaya karşı kaybeden Temsilciler Meclisi üyesi Cheney, 2024 başkanlık yarışında adaylığı düşündüğünü söyledi.

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ABD’nin NBC kanalına konuşan Cheney, Trump’ın desteklediği aday Harriet Hageman’a karşı yarışı kaybetmesinden bir gün sonra, ABD başkanlık yarışına katılarak Trump’a karşı mücadele edebileceğini ima etti.

Cumhuriyetçi Kongre üyesi, sunucunun, “Başkanlık için yarışmayı düşünüyor musunuz” sorusunu, “Bu üzerine düşündüğüm bir şey. Fakat buna önümüzdeki aylarda karar vereceğim” diye yanıtladı.

Cheney, hangi partiden başkan adayı olacağı konusuna değinmezken, ABD medyasında bağımsız bir kampanya düzenleyebileceği yorumları yapıldı.

‘Ne gerekiyorsa yapacağım’

Eski ABD başkan yardımcılarından Dick Cheney’in kızı olan ve Trump’a karşı tutumuyla ABD siyasetinde simge haline gelen Liz Cheney her fırsatta, ‘Donald Trump’ı Oval Ofis’ten uzak tutmak için ne gerekiyorsa yapmaya’ odaklandığını söylüyor.

Cumhuriyetçi Partiden üç dönemdir Kongre üyesi seçilen Cheney, aynı zamanda Ocak 2021’de düzenlenen Kongre baskınının soruşturulması için oluşturulan 6 Ocak komitesinin başkan yardımcılığı görevini yürütüyor.