Başbakanın parti görüntüleri sızdı: Muhalefet uyuşturucu testi istedi

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin’in (36) bir partide eğlenirken çekilen görüntüleri basına sızınca muhalefet ayağa kalktı. Uyuşturucu testi yaptırması istendi.

Fotoğraf: BBC (sosyal medya)

34 yaşındayken göreve geldiği 2019’da dünyanın en genç başbakanı unvanını elde eden Marin, sosyal medyadan alındığı düşünülen videoda Finlandiyalı ünlülerin de aralarında olduğu arkadaşlarıyla dans edip şarkı söylüyor.

Geçen yıl aralık ayında yakın temas içinde olduğu dışişleri bakanına Covid-19 tanısı konmasından saatler sonra gece kulübüne gittiği için eleştiri oklarının hedefine oturan ve özür dileyen Marin eğlenmeyi sevdiğini saklamıyor.

Ana muhalefet lideri Rikka Purra, Marin’in uyuşturucu testi yaptırmasını talep ederken aksi takdirde üzerine gölge düşeceğini savundu. Diğer muhalefet partileriyse hem Purra’yı hem de Marin’i ülkenin daha önemli konuları varken parti konuştukları gerekçesiyle eleştirdi.

Geçen ay bir rock festivalinde çekilen fotoğrafları sosyal medyada paylaşılan Marin, eleştirilere ‘sadece coşkulu bir şekilde eğlendiğini’ ve içki içtiğini söyleyerek yanıt verdi.

Parti sırasında görüntüsünün kaydedildiğini bildiğini ancak paylaşıldığı için üzgün olduğunu ifade eden Finlandiya başbakanı, uyuşturucu kullandığına dair iddialarıysa yalanladı: ”Dans ettim, şarkı söyledim ve parti yaptım. Hepsi yasal şeyler. Hiçbir zaman diğer şeyleri (uyuşturucu) kullanmadım. Aile hayatım var, iş hayatım var ve serbest zamanımı arkadaşlarımla geçiriyorum. Benim yaşımdaki çoğu kişi gibi.”

Evli ve bir çocuk annesi Marin, değişmeyeceğinin de altını çizdi: ”Şimdiye kadar olduğum gibi olmaya devam edeceğim ve umarım bu kabul görür.”

BBC’ye konuşan Finlandiyalı gazeteci Robert Sundman’ın söylediklerine bakılırsa toplumun bir kesimi onun yaşında eğlenmesinin doğal olduğunu savunurken bazıları da bu tutumunu yadırgıyor ve eleştiriyor. Geçmişteki ‘parti görüntüleri’ Marin’in popülaritesini düşürmedi.