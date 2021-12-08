Temaslıyken gece kulübüne giden Finlandiya başbakanı özür diledi

Finlandiya’nın, yakın temas içinde olduğu dışişleri bakanına Covid-19 tanısı konulmasında saatler sonra gece kulübüne gittiği için eleştiri oklarının hedefinde olan başbakanı Sanna Marin özür diledi.

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Marin, cumartesi akşamı başkent Helsinki’deki bir gece kulübüne gitmiş, Seiska dergisi, onu ‘Butchers’ adlı kulüpte dans ederken görenlere dayandırarak haberi duyurmuştu. Muhalefet Marin’i sorumsuzlukla suçlamış, testi negatif çıkana kadar dışarı çıkmaması gerektiğini savunmuştu.

2019 yılında 34 yaşında ülkenin en genç başbakanı olarak göreve başlayan Sosyal Demokrat Marin, ilk olarak aşılarını tamamladığı için izolasyon gerekmediğinin söylendiğini ancak daha sonra test yaptırmasının ve sonucu gelene kadar kendisini gönüllü olarak izole etmesinin daha doğru olacağı yönünde bir mesaj geldiğini, ‘iş telefonunu’ evde bıraktığı için o mesajı görmediğini söyledi.

Pazar günü mesajı görünce hemen test yaptırdığını ve sonucun negatif çıktığını anlatan Marin Facebook’tan özür diledi: “İlk önce devletin verdiği tavsiyeye uyduğumu söyleyerek kendimi savundum ama ikinci mesajı görmesem de kuralları çek etmem gerekirdi. Ve çek etmesem de daha sağduyulu bir karar almalıydım. Bunu baştan düşünemediğim, durumu anlayamadığım için özür diliyorum.”

Finlandiya’daki kurallare göre iki aşısını yaptıranların temaslı olduklarında kendilerini izole etmelerine gerek yok. Ancak kurallar bu kişilerin gönüllü olarak izolasyona girip Covid-19 testi yaptırarmaları tavsiye ediliyor.

Finlandiya’da 197 bin 476 kişiye virüs bulaştı, 1395 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.