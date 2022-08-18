Kalp krizi geçiren kadını kedisi ‘kurtardı’: Uzmanlar kedilerin bunu nasıl yaptığını anlatıyor

Britanya’da Sam Felstead isimli kadın uykusunda kalp krizi geçirdiğini ve kedisinin üzerine atlayıp uyandırarak hastaneye gitmesini sağladığını söyledi. Uzmanlar kedilerin nasıl hayat kurtardığını anlatıyor.

Fotoğraf: Sam Felstead

BBC’nin haberine göre, Nottingham bölgesindeki Stapleford’da yaşayan Sam Felstead, hastaneye gittiğinde doktorların “Tam zamanında geldin” dediğini anlatıyor: “Billy normalde benim üzerime hiç çıkmaz. Ama bir şeylerin ters gittiğini anlamıştı ve beni bir türlü bırakmadı. Hayatımı ona da borçlu olduğunu düşünüyorum.”

Kediler nasıl hayat kurtarıyor?

Kedi davranış bilimcisi Lucy Hoile, Billy’nin sahibindeki fizyolojik değişiklikleri, uykusunda her zamankinden daha fazla terlemesine, farklı hareketler yapmasına ya da sesler çıkarmasına, hatta kokusunun değişmesine tepki göstermiş olabileceğini düşünüyor. Holie, kedinin bilinçli davranmadığını o an duruma tepki göstermiş olabileceğini belirtiyor.

Billy sahibinin hayatını ‘bilmeden de olsa’ kurtardı

‘Bana ilgi göstermezdi’

Felstead de “Terden sırılsıklam olmuştum, belki de bunu fark etti” diyor: “Çok akıllıydı, canım benim. Yanımdan hiç ayrılmak istemedi. Normalde hep annemin yanında olmak ister, en çok onu sever ve sevgisini gösterir ama bana ilgi göstermez.”

‘Bilerek yapması muhtemel değil’

Kedi davranışları konusunda eğitim görmüş hayvan davranışları uzmanı Linda Ryan da Billy’nin, uykudaki Felstead’deki değişimi ilginç ya da rahatsız edici bulmuş olabileceğini söylüyor: “Kedi huzursuz olmuş ya da ürkmüş olabilir. Sam Felstead’in bedenindeki hareketlenme ya da seğirme dikkatini çekmiş olabilir. Kedilerin davranışları, köpekler, tavşanlar gibi daha sosyal hayvanlarınkine benzemez. Daha yalnız bir doğaları var. Bir insana ‘yardım‘ için bilerek bu tepkiyi verdiğine inanmak daha kolay olurdu ama bilerek yapması pek muhtemel değil.”

Sam Felstead 8 Ağustos’ta kaldırıldığı hastaneden 11 Ağustos’ta taburcu oldu.