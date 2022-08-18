Artık Kilimanjaro Dağı’ndan da ‘like peşine düşmek’ mümkün

Tanzanya Kilimanjaro Dağı’nın eteklerine yüksek hızlı internet bağlantısı kurarak Afrika’nın en yüksek dağından inen herkese Twitter, Instagram paylaşımları yapma imkanı sağladı.

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Devlete ait Tanzanya Telekomünikasyon Şirketi 3 bin 270 metre yüksekliğe geniş bant ağ kurdu. Ülkenin haberleşme bakanı Nape Nnauye gelişmeyi tarihi bir olay olarak nitelendirdi.

Hizmetin kullanıma açılış töreninde konuşan bakan daha önce internet erişimi olmadan dağa çıkmanın biraz tehlikeli olduğunu belirterek “Artık ziyaretçiler bu noktaya kadar internete bağlanacak” dedi.

Ayrıca yıl sonunda kadar dağın zirvesinde, 5 bin 895 metrede internet bağlantısı sağlanacağını belirtti.

Guardian’ın aktardığına göre Kilimanjaro Dağı Tanzanya ve komşusu Kenya için önemli bir turizm gelir kaynağı. Her yıl yaklaşık 35 bin ziyaretçi zirveye çıkmayı deniyor.

Teknoloji dağcılık dünyasında giderek daha yükseğe tırmanıyor. Bugün Everest’e tırmananlar ‘kablosuz internet keyfi’ yaşayabiliyor.

Buna karşılık Edmund Hillary ve Tenzing Norgay 29 Mayıs 1953’te dünyanın en yüksek dağı Everest’in zirvesine ayak basan ilk insanlar olduğunda haberin duyulması 2 Haziran’ı bulmuştu.