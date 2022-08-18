Kanye West’in tasarladığı 250 dolarlık kıyafetleri alanlara ‘pazar tezgahı deneyimi’ sunuluyor

ABD’li rapçi Kanye West’in Gap markasıyla işbirliğinin ürünü Yeezy x Gap koleksiyonu dev çöp poşetlerini andıran çantalara tıkıştırılmış halde satılıyor.

Fotoğraf: Twitter

Müzisyenliğinin yanı sıra ‘tasarımcı‘ kimliğiyle de tanınan Kanye West (Yeni adıyla Ye) bu kez Gap işbirliğiyle hazırladığı koleksiyonunun mağazalarda alışıldığı üzere askılarda ya da raflarda satılmamasıyla gündemde.

Dev çöp torbalarını andıran çantalarda satılam ürünleri bir Twitter kullancısı paylaştı.

Viral olan paylaşımda little miss isimli kullanıcı şöyle yazdı: “Yeezy GAP’leri böyle satıyorlar. Satış görevlisi Ye’nin ürünleri askılarda görünce sinirlendiğini ve böyle satılmasını istediğini söyledi. Beden bulmada da yardımcı olmuyorlar, sizin deşerek bulmanız gerekiyor.”

CNN’in ulaşmaya çalıştığı Gap ya da Ye’den konuyla ilgili henüz yorum gelmedi.

Twitter kullanıcıları bu satış stratejisine farklı tepkiler gösterdi. Sosyal deney olduğunu düşünenler de oldu, bit pazarı hissi verdiğini söyleyenler de… Bir kullanıcı ise “Kanye’yi seviyorum ama basit bir kıyafete 200 dolar ödeyip yerde duran bir torbadan almam” diye yazdı.

Koleksiyondaki sweatshirt’lerin fiyatı 240-260, tişörtlerinki 60-140 dolar civarında.

Kanye bir açıp bir kapattığı Instagram hesabından geçtiğimiz günlerde tasarım için en büyük ilham kaynağının evsizler olduğunu yazmıştı.