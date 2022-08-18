Canlı yayında hırsızlık yaparken yakalandı

İspanya’nın Barcelona kentindeki bir plajda çanta çalan kişi televizyon kamerasına ‘yakalandı.’

Fotoğraf: BBC

TVE Kanalı muhabiri turistlerle röportaj yapmak amacıyla Sant Miquel Plajı’na gitti. Turistlerden biriyle yapılan canlı röportaj sırasında arka planda bir adam kumda duran çantayı aldı.

Polis, kameradan habersiz yere eğilip çantayı götüren adamın peşine düştü. Turist, güzel, temiz plajı ve soğuk suyu nedeniyle çok sevdiğini söylediği Barcelona’ya övgüler yağdırırken kadrajdan çıktı.

Yerel polis Guardia Urbana, görüntüleri inceledikten sonra hırsızın kimliğini belirlediklerini ve yakaladıklarını açıkladı.