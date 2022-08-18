Kılıçdaroğlu’ndan ‘Şam’la uzlaşı’ yorumu: İnşallah başarılı olur

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarın Şam yönetimiyle muhalifleri uzlaştırma planına ilişkin “İnşallah başarılı olurlar” dedi.

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Kılıçdaroğlu, Ankara’da partisinin üye katılım töreninde konuştu.

İktidara gelmeleri halinde Suriye’de önce yönetimle oturacaklarını belirten Kılıçdaroğlu, iktidarın da bu yönde adım attığını hatırlatarak şunları söyledi: “İnşallah başarılı olurlar. Önemli olan Türkiye. Esad’la protokol yaparak Suriyelilerin güvenliği sağlanmalı. Turist olarak gelip Türkiye’yi gezebilirler.”

Afganların ‘sığınmacı’ değil ‘kaçak’ olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu “Onları uluslararası hukuka göre İran’a vereceğiz çünkü oradan geldiler. Hangi sınırdan geldilerse oraya iade edeceğiz” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kalıcı bir barış için Şam yönetimiyle Suriyeli muhalifleri uzlaştırmak gerektiğini söylemişti. Bunun üzerinde iktidara yakın medyadan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’la telefonda görüşebileceği bildirilmişti.