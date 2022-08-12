Çavuşoğlu’nun ‘uzlaşma’ açıklaması sonrası Suriyeli muhalifler sokağa döküldü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, Suriyeli muhalif gruplar ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad hükümeti arasında uzlaşma çağrısının ardından muhaliflerin olduğu kuzey Suriye’de binlerce kişi protesto gösterisi düzenledi.

Fotoğraf: Reuters

Dün Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mekdad’la konuştuğunu söyleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Muhalefetle Suriye’deki rejimi bizim bir şekilde anlaştırmamız lazım. Aksi takdirde kalıcı bir barış olmaz, bunu hep söylüyoruz” demişti.

Suriye’de iç savaşın başlamasından 11 yıldan fazla bir süre sonra, Türkiye sınırına yakın kuzeybatı, Esad’ı devirmek isteyen savaşçıların elindeki son bölge. Türkiye Silahlı Kuvvetleri’nin de kontrol ettiği bölge, cihatçı gruplar ve Türkiye’nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) gibi diğer muhalifler arasında bölünmüş durumda.

Çavuşoğlu’nun konuşmasının ardından, muhaliflerin olduğu Suriye’nin bazı bölgelerinde perşembe akşamı muhalefet bayrakları taşıyan kişiler sokağa döküldü. Sosyal medyada yayılan görüntülerde polis karakolları ve yerel yönetim ofisleri de dahil olmak üzere binalardan Türk bayraklarının çekildiği görüldü.

Azez’de yaklaşık 3 bin kişi toplanırken, kuzeybatı İdlib’in diğer bölgelerinde ve Halep’in kuzey kesimlerinde de protestolar düzenlendi.

Bölgedeki bir Reuters muhabiri, bazı yerel kurumlarda çalışan birçok Türk danışmanın işe gelmediğini söyledi.