Çavuşoğlu’na göre ‘Suriye’ açıklaması çarpıtıldı: ‘Barıştırma’ demedim

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye’de kalıcı barış için muhalefetle Şam yönetimininin uzlaştırılması gerektiğine dair sözlerinin çarpıtıldığını savundu.

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Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics’le düzenlediği basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, “Şam yönetimiyle temas olacak mı” sorusunu yanıtlarken sözü Suriyeli muhaliflerin ayaklanmasına neden olan açıklamasına getirdi.

Çavuşoğlu beş gün önceki konuşmasında “Muhalefetle Suriye’deki rejimi bizim bir şekilde anlaştırmamız lazım. Aksi takdirde kalıcı bir barış olmaz, bunu hep söylüyoruz” demişti.

Bugünkü ‘temas’ sorusuna “Suriye’de rejim siyasi çözüme değil askeri çözüme inanıyor. Suriye’de kalıcı çözüm siyasi çözümdür. Bunun için rejimle muhalefet temas kurmalı, bunu hep söylüyorum” diye yanıtlayan Çavuşoğlu, lafı önceki açıklamasına getirdi.

Sözlerinin çarpıtıldığını savunan Dışişleri bakanı,şunları söyledi: “‘Barıştırma’ değil de ‘uzlaştırma’ kelimesini kulandım. Suriye’de kalıcı bir istikrar ve barış için rejim ve muhalifler arasında uzlaşının şart olduğunu söyledik, söylüyoruz.”

Ne olmuştu?

Hükümet yıllarca ‘Esad rejiminin’ devrilmesi gerektiğini belirtiyordu. Çavuşoğlu’nun bu hedeften vazgeçildiğine ilişkin açıklaması, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 5 Ağustos’ta Soçi’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşmesinden sonra gelmişti.

Türkiye’nin bölgede yeni bir operasyonuna karşı çıkan Putin, Ankara’yı Şam yönetimiyle diyaloğa çağırmıştı. Erdoğan da bunun ardından zaten istihbarat düzeyinde görüşüldüğünü belirtmişti.

Çavuşoğlu’nun bunun ardından hem Suriyeli mevkidaşıyla Belgrad’da ayaküstü bir sohbetlerinin olduğunu söylemesi hem de ‘uzlaştırma’ sözü muhaliflerin tepkisini çekmişti. Muhalifler, Türkiye’nin de yakın sürece kadar savunduğu gibi Esad yönetiminin devrilmesini istiyor.