‘Kahrolsun Esad’ diyen Bahçeli de çark etti, Çavuşoğlu’na destek verdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun “Kalıcı barış için muhalefetle rejimi anlaştırmamız lazım” sözlerine destek verdi. Bahçeli, daha önce “Katil Esad’la görüşme teklifinde bulunanlar akıllarını başlarına alsın” demişti.

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Hükümet yıllarca ‘Esad rejiminin’ devrilmesi gerektiğini belirtiyordu. Çavuşoğlu’nun bu hedeften vazgeçildiğine ilişkin açıklaması, Türkiye’nin desteklediği Suriyeli muhaliflerin ayaklanmasına neden olmuştu.

Çavuşoğlu’nun açıklaması, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 5 Ağustos’ta Soçi’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşmesinden sonra gelmişti. Türkiye’nin bölgede yeni bir operasyonuna karşı çıkan Putin, Ankara’yı Şam yönetimiyle diyaloğa çağırmıştı.

Erdoğan da bunun ardından zaten istihbarat düzeyinde görüşüldüğünü hatırlatınca Suriye politikasındaki değişim görünür oldu. CHP ise Suriye krizinin çözülmesi için Esad yönetimiyle diyaloğun gerekli olduğunu uzun süredir savunurken iktidar kanadından buna sert tepkiler geliyordu.

Bahçeli’den destek

Daha önce de AKP’nin Suriye politikasına destek veren Bahçeli de hükümetin yeni tavrından sonra ağız değiştirdi. Bahçeli yazılı açıklamada atılan yeni adımları ‘isabetli’ buldu: “Dışişleri bakanımızın Suriyeli muhaliflerle Esad rejimi arasında barışın tesis edilmesi hususundaki yapıcı ve gerçekçi sözleri kalıcı çözüm arayışlarına güçlü bir nefestir. Türkiye’nin Suriye konusunda attığı adımlar değerli ve isabetlidir.”

MHP lideri daha iki sene önce Esad’ın devrilmesi gerektiğini söyleyerek, “Türk milleti gerekirse, başka da seçenek görülmezse, Şam’a girmeyi şimdiden planlamalıdır. Yansın Suriye, yıkılsın İdlib, kahrolsun Esad” demişti.

Bahçeli 2018’deki bir açıklamasında da Şam’a girip Esad’ın devrilmesini istemiş, çözüm için Şam yönetimiyle görüşülmesi gerektiği görüşüne dair “Katil Esad’la görüşme teklifinde bulunanlar akıllarını başlarına alsınlar” sözleriyle karşı çıkmıştı.

Anket şirketlerine çattı

Bu arada Bahçeli açıklamada anket şirketlerini hedef aldı. Bahçeli, AKP’nin gerilediğini ve MHP’nin de baraj altında olduğunu gösteren anket şirketleri için şunları dedi: ”Bilhassa Milliyetçi Hareket Partisi’ni ve Cumhur İttifakı’nı oy oranı bazında aşağı çekip zillet ittifakını yüksek gösteren laçkalaşmış kamuoyu araştırma şirketleri esasen dış bağlantılı hain bir kurgunun içimize kadar sızmış lejyonlarıdır. Bu köksüz anketçilerden elbette hukuk nezdinde ve maşeri vicdan eşliğinde hesap sorulacaktır.”