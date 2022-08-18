Ankara’da 2,4 milyon metrekare alan ‘acele’ kamulaştırıldı

Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi üretim yatırımları için TUSAŞ ve Mürted’e komşu 2 milyon 417 bin metrekare büyüklüğünde alan ‘acele’ kamulaştırıldı.

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Ankara Sincan İlyakut Mahallesi ile Kahramankazan Saray ve Fethiye mahallelerinde 32 ayrı parsele ‘acele kamulaştırma’ kararı çıktı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, 2 milyon 417 bin metrekare büyüklüğündeki alanın Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde yapılacak yatırım faaliyetleri için ihtiyaç duyulan üretim alanlarının oluşturulması amacıyla kamulaştırıldığı açıklandı.

Kararın Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 27’nci maddesi gereğince alındığı kaydedildi.