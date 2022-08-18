Mesaiye kargayla gidiyor

Kastamonu İl Özel İdaresi memurlarından Leyla Yakar, köpekten kurtardığı ve bakımını üstlendiği karga yavrusunu evde yalnız bırakmamak için işe götürüyor.

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Geçen hafta, işyerindeyken pencereden bir köpeğin yavru kargaya saldırdığını gören Yakar, kurtarıp veterinere götürdü. Tedavisinin ardından bakıma ihtiyacı olan, ‘Cambaz’ adını verdiği yavruyu elleriyle besliyor. O nereye giderse Cambaz’ı da yanında götürüyor. Yakar’ın başına çıkan, omzunda duran, yanından ayrılmayan Cambaz mesaide de yanında oluyor. Masada dolaşıyor, uykusu geldiğinde de bir köşeye çekilerek uyuyor.

Cambaz’la kısa bir zamanda dostluk kurduklarını söyleyen Yakar şöyle devam ediyor: “Camdan bakarken köpeğin kuşu öldürdüğünü zannettik ama baktığımızda hareket ediyordu. Veterinere götürdüm. Ciddi bir yaralanmasının olmadığını söyledi ancak yavru olduğu için doğaya bıraktığım zaman uçamayacağını diğer hayvanlara yem olabileceğini söyledi. Ben de alıp bakımını üstlendim.”

Büyüyünce Cambaz’ı doğaya bırakacağını aktaran Yakar, doğadan kopmaması için sürekli dışarı çıkarıyor. Doğada bulacağı yiyeceklerle, böceklerle beslenmesini sağlamaya çalışıyor.

Cambaz’ı çok seven Yakar’ın anlattıklarına bakılırsa onunla hayatı renklenmiş. ”Yavru olduğu için kendi beslenemiyor. İki saatte bir beslediğim için benimle geziyor. İşyerindeyken masanın etrafında dolaşıyor. Küçük uçuş denemeleri yapıyor” diyen Yakar’ın bu ara odasında ağırladığı mesai arkadaşlarının sayısı da artmış. Cambaz’ı görmek için kapısını çalıyorlar.



