Polise banka promosyonu anlaşması: EGM karşılığında araç mı aldı?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), il ve ilçe müdürlüklerinin promosyon anlaşması yetkilerini elinden alıp Vakıfbank’la anlaştı. Buna karşı tepkiler yükselirken CHP Milletvekili Murat Bakan, “EGM buna karşı araç mı aldı, anlaşma feshedilsin” dedi.

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2007’de çıkarılan genelgeyle kamu görevlilerine aylık maaşlarının yatırıldığı bankalar tarafından promosyon ödemesi almanın önü açılmıştı. 2010’daki başka bir genelgede de, “Banka tarafından verilecek promosyon miktarının tamamı personele dağıtılacaktır” ifadesiyle paranın tamamının çalışanın hakkı olduğu belirtilmişti.

Son dönemde promosyonda tutarı artıran bankalar, 3-5 bin kişinin çalıştığı kamu kurumlarındakilere 30-40 bin lira peşin öderken, 330 bin kişilik Emniyet teşkilatı mensuplarının aylık sadece 300 TL aldığı ortaya çıkmıştı.

‘Anlaşma şeffaf değil’

EGM’nin 18 Mart’ta Vakıfbank’la protokol imzaladığı, buna göre merkez ve 81 il teşkilatında görev yapan tüm personelin maaşlarına her ay 300 TL ilave ödeneceği bildirilmişti. EGM, bu protokol öncesinde hiçbir ihale duyurusu açmamıştı.

Emniyet Teşkilatı Sendikasıysa dünkü açıklamasında promosyon anlaşmasında, üç yıl için tek seferde 40 bin TL’nin üstünde peşin ödeme talep ettiklerini duyurdu.

CHP’den fesih çağrısı

CHP’li Bakan’sa Twitter’daki paylaşımında, önceden il ve ilçe teşkilatlarının şeffaf bir şekilde istediği bankayla promosyon anlaşması yapabildiğini hatırlattı. Sözlü bir emirle bu hakkın EGM’ye verildiğini söyledi.

Bakan, ülkenin ekonomik koşulları ve diğer kamu kurumlarının bankalarla promosyon anlaşmaları dikkate alındığında bu beş yıllık anlaşmanın personelin menfaatine olmadığını vurguladı. Böyle bir anlaşmanın Emniyet’e araç alınması karşılığında yapıldığı iddialarının olduğunu belirten Bakan, şunları sordu:

*Bu iddia doğru mu? Promosyon anlaşması nerede kimlerin katılımıyla yapıldı? Kaç banka ne kadar teklif verdi?

*Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfı’na veya Emniyet Teşkilatı yardım derneklerine araç alınmış mıdır? Alınmış ise araç detayları nelerdir? Söz konusu promosyon anlaşması nedeniyle Emniyet Müdürlerine tahsis edilen araç var mı?

*Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı için araç tahsis edilmiş midir? Edilmiş ise bunlar bağış mı hibe adı altında mı yapılmıştır? Bu iddialara yanıt bekliyor ve maaş promosyonu anlaşmasının fesh edilerek, şeffaf şekilde yeniden yapılması gerektiğini söylüyoruz!