AYM’den, Erdoğan’ın kurduğu ‘Fiyat İstikrarı Komitesi’ni kaldırma kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 29 Haziran 2021’deki kararıyla kurulan ‘Fiyat İstikrarı Komitesi’nin kaldırılmasına karar verdi.

Bu komitenin kuruluşu Merkez Bankası’na müdahaleyi öngördüğü için uzmalarca eleştirilmişti.

Fotoğraf: Diken/AA-Reuters

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ‘Ekonomi Koordinasyon Kurulu‘ ve ‘Fiyat İstikrarı Komitesi‘ kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayınlanmış, sık sık yönetici değiştirilen ve güven kaybeden Merkez Bankası’na müdahalenin daha da artacağı intibası oluşmuştu.

Dönemin Hazine ve Maliye bakanı Lütfi Elvan’sa fiyat istikrarını Merkez Bankası’nın sağlayacağını ve hiçbir şekilde müdahalenin olmayacağını savunmuştu.

CHP’liler dava açmıştı

CHP’li 135 milletvekilinin açtığı dava sonucu AYM bu gece Resmi Gazete’de yayımlanan kararıyla komiteyi kaldırma kararı aldı.

AYM, Fiyat İstikrarı Komitesi’nin tümünün Anayasa’ya aykırı olduğuna kanaat getirdi. Karar, 15’e karşı dört oyla alındı.

Fiyat İstikrarı Komitesi, altıncı toplantısını Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin başkanlığında 10 Ağustos’ta düzenlemişti. AYM’nin iptal kararının ardından, yeni bir kanun çıkarılmazsa komite bir daha toplanamayacak.

İcra komitesi kararı

AYM, 13 Ekim 2020’de resmileşen Sanayileşme İcra Komitesi hakkındaki cumhurbaşkanlığı kararnamesinin bir bendinin de kaldırılmasına hükmetti. Kararın, “Ülke için kritik öneme sahip şirketlerin ortaklık yapılarında yurt içi üretimin sürekliliğini ve ulusal güvenliği riske atabilecek değişikliğe ilişkin yapılacak işlemler konusunda karar almak” bendini Anayasa’ya aykırı bulan AYM, oy çokluğuyla iptaline karar verdi.