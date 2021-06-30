Yeni komite Merkez’e müdahale endişesini artırdı; Elvan toparlamaya çalıştı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla hayata geçen ‘Fiyat İstikrarı Komitesi‘ Merkez Bankası’na müdahale endişelerini daha da arttırdı. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ise fiyat istikrarını Merkez Bankası’nın sağlayacağını ve hiçbir şekilde müdahalenin olmayacağını savundu.

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Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ‘Ekonomi Koordinasyon Kurulu‘ ve ‘Fiyat İstikrarı Komitesi‘ kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayınlandı.

Yeni komite, son dönemde sık sık yönetici değişikliği yapılan ve halihazırda güven problemi yaşayan Merkez Bankası’na müdahalenin daha da artacağı yönünde bir intiba oluşturdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ise kararın basında yer almasının hemen ardından devreye girerek Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Elvan, komitenin kuruluşuyla hiçbir şekilde Merkez Bankası’na müdahalenin söz konusu olmadığını söyledi.

Elvan’ın açıklamaları şöyle: “Fiyat istikrarını sağlama görevi Merkez Bankası’nındır. Fiyat İstikrarı Komitesi’nin ana amacı, enflasyonda risk oluşturan arz şoklarına karşı çözüm önerilerinin geliştirilmesidir. Hiçbir şekilde Merkez Bankası’na müdahale söz konusu değildir.”

Komitenin görev tanımı

Fiyat İstikrarı Komitesi’nin görev alanına giren konularla ilgili her türlü bilgi ve belgeyi, kamu kurum ve kuruluşlarından isteme yetkisine sahip olacak.

Para ve maliye politikaları arasındaki eşgüdümü gözetmek suretiyle fiyat istikrarını sağlamaya yönelik yapısal politika önerileri geliştirecek.

Fiyat istikrarını tehdit eden riskleri izleyerek alınması gereken tedbirleri belirleyecek ve ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından uygulanmasını sağlamaya yönelik kararlar alacak.

Kamu tarafından belirlenen ya da yönlendirilen fiyatların, fiyat istikrarı odağında uygulanmasını sağlamaya yönelik kararlar alacak.