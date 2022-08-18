20 yaşındaki genç ‘meme hisse’den bir ayda 110 milyon dolar kazandı

ABD’de 20 yaşında Üniversite öğrencisi Bed Bath & Beyond şirketinin ‘meme hisse‘lerini satın alarak bir ay içinde 110 milyon dolar kar elde etti.

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ABD’de ev eşyaları satan şirketi Bed Bath & Beyond son dönmede finansal olarak zor günler geçiriyordu. Son olarak en büyük ikinci hissedarının satış planlarını duyurmuştu

Jake Freeman ve ailesi temmuz ayında şirketin 5 milyon hissesini, toplamda 25 milyon ödeyerek hisse başına 5,50 dolardan az bir fiyata almıştı.

Reddit platformunda hisseyle ilgili, Freeman’ın da dahil olduğu sohbet panolarında dönen muhabbetin fitili ateşlemesiyle hisselerin değeri neredeyse yüzde 500 arttı. Freeman hisselerini 130 milyon doların üstüne satarak büyük kar elde etti.

Freeman’ın çoğu payını sattığı salı gününde hissenin değeri 28 dolara kadar yükseldi. Ardından çarşamba günü 23 dolara kadar düştü ve perşembe piyasalar açılmadan önceki değeri 19,70 dolardı.

‘Meme hisse’, ticari başarısından bağımsız olarak mesaj panolarında ve sosyal medyadaki ‘gazla‘ değeri yükselenlere verilen isim.

ABD’li oyun ve elektronik şirketi GameStop ile sinema zinciri AMC’nin hissedarları da ‘meme hisse‘ çılgınlığından karlı çıkmıştı.